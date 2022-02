BANDAI NAMCO, con el apoyo de SHUEISHA y TOEI ANIMATION, van a celebrar el evento online «DRAGON BALL Games Battle Hour 2022», el cual se retransmitirá online por todo el mundo (a excepción de ciertos países y regiones) y contará con lo mejor de DRAGON BALL, ya sea a nivel del manga original, animación, películas, juegos, figurar, juguetes y mucho más. El evento se celebrará el sábado 19 de febrero de 1 a.m. a 6 a.m. y de 6 p.m. a 11:59 p.m., y continuará el domingo 20 de febrero de 12 a.m. a 2 a.m.

«DRAGON BALL Games Battle Hour» es un evento online que empezó a celebrarse en Marzo de 2021 con el fin de ofrecer una experiencia sin igual a los aficionados de DRAGON BALL de todo el planeta. Tal es así, que los amantes de esta franquicia de veintitrés países se reúnen online para disfrutar de este evento, que tuvo mucha mejor recepción de lo esperado. Este segundo evento contará con una cantidad aún mayor de contenido. Además, estará la Arena Online, en la que los usuarios podrán crear sus propios avatares, saludarse e interactuar con otros aficionados online. El evento contará con intensos combates que aprovecharán al máximo las posibilidad del juego para consolas DRAGON BALL FighterZ, el juego de cartas coleccionables DRAGON BALL SUPER CARD GAME, la aplicación para smartphones DRAGON BALL LEGENDS y el juego de cartas digital para niños SUPER DRAGON BALL HEROES. En respuesta a las innumerables peticiones de los aficionados, habrá un torneo por equipos con DRAGON BALL FighterZ, en el que los mejores jugadores de Japón, Norteamérica y Europa se enfrentarán en un torneo interregional: el Team&Draft. El evento también contará con la retransmisión en directo de un combate especial de DRAGON BALL LEGENDS entre los aficionados de la Arena Online y los productores del propio juego. Los mejores jugadores del mundo competirán con todas sus fuerzas por la gloria, mientras que los productores de los juegos se bajarán al barro para participar en intensos combates. Una ingente cantidad de contenido de DRAGON BALL Los productores presentarán y destacarán las características y virtudes del nuevo juego para consolas DRAGON BALL: THE BREAKERS, que se pondrá a la venta este año. También habrá una demostración especial de DOKKAN DATA '22, donde se repasarán los siete años transcurridos desde el lanzamiento de DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE. Los productores de los juegos de DRAGON BALL también se reunirán para intentar completar Dragon Ball Z: Budokai 2. Al frente del equipo está el productor del juego Daisuke Uchiyama, quien estará acompañado por los productores del evento anterior y un grupo de jóvenes productores. Concursos de preguntas La Arena Online, que tuvo una gran acogida, regresa con más fuerza que nunca. Los jugadores podrán crear su propio avatar para interactuar con otros jugadores y participar en diversas iniciativas que unirán a los aficionados de todo el mundo. Usa el avatar que creaste, participa en un concurso de preguntas con respuesta múltiple, disfruta viendo cómo el espectáculo de moda DRAGON BALL XENOVERSE 2 Super Fashion Show toma la pasarela y anima a tu equipo favorito del torneo Team & Draft de DRAGON BALL FighterZ luciendo sus colores. Retransmitirá en directo de una actuación especial Durante el evento, se retransmitirá una actuación especial con tres artistas, la cual tan solo se podrá ver ese día. En el evento anterior tuvimos el Hironobu Kageyama Special Live, un espectáculo a mitad de evento con Hironobu Kageyama en el que los aficionados de todo el mundo cantaron juntos en la sección de comentarios. El directo especial de este evento será una colaboración de ensueño con la música de apertura de las series de animación de DRAGON BALL. En esta ocasión, participarán Hironobu Kageyama, interpretó el tema principal "Cha-La Head-Cha-La" de Dragon Ball Z, U-ya Asaoka interpretó el tema principal de Dragon Ball GT de 1996, "Dan Dan Kokoro Hikareteku" y Hiroki Takahashi interpretó el tema principal de Dragon Ball, "Makafushigi Adventure!" en 1986. Comida Dragon Ball Kinya Komoda es propietario, chef y fue el primer medallista de oro japonés en la categoría individual de platos calientes del 5.º campeonato gastronómico World Chinese CuisineWorld Championship, que se celebró en Guang Zhou (China) en 2004. Komoda subirá al escenario en KAKAROT COOKING para recrear menús que aparecen en DRAGON BALL Z: KAKAROT. Personajes de DRAGON BALL con globos y otros Pionero del arte con globos y primer asiático en ganar el concurso Twist & Shout Balloon Convention de Estados Unidos, SHINO recreará personajes de DRAGON BALL con globos. Por su parte, el talentoso dúo de malabaristas Juggler Synchronicity, que ganaron el festival de malabares de Japón, usarán 3000 cubos de Rubik para recrear el logo del evento. ¡Además, Riyu, artista de bento (cajas de almuerzo), se pondrá a prueba creando un bento inspirado en DRAGON BALL! Productos de «DRAGON BALL Games Battle Hour 2022» de edición limitada, objetos de coleccionista temáticos y mucho más Para conmemorar el evento, habrá productos oficiales del evento y de edición limitada disponibles a través de la tienda oficial de BANDAI NAMCO Entertainment.

S.H.Figuarts: Androide 21 El personaje descargable «Androide 21 (con bata de laboratorio)» de DRAGON BALL FighterZ se une a S.H.Figuarts y contará con cuatro piezas intercambiables con diferentes expresiones: «deslumbrante», «grito», «enseñando los dientes» y «desprecio». Además de incluir piezas de efectos, la Androide 21 podrá adoptar poses diferentes para expresar sus emociones gracias a las piezas de brazos intercambiables y a la posibilidad de quitarle las gafas. *Las reservas empezaron el miércoles, 18 de enero de 2022.

· Precio: 64,99 $ Camisetas Se podrán comprar camisetas oficiales con imágenes promocionales del evento. Luce un espectacular diseño de Goku o de un espectacular combate entre Goku y Vegeta.Disponible en cuatro tallas. Al comprar una camiseta, recibirás un código especial. Si lo introduces en la Arena Online, tu avatar lucirá la misma camiseta que tú durante el evento.

Sudadera oficial Por delante, luce el logo del evento, por detrás, presenta un espectacular diseño de Goku. Disponible en cuatro tallas.

· Precio: 69,99 $ Gorra oficial Gorras oficiales que lucen el logotipo rojo y azul del evento sobre un fondo negro.

Todo esto puedes comprarlo en la tienda de BANDAI NAMCO Entertainment: https://store.bandainamcoent.eu/w/db-battlehour2022 DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO , la nueva película En el evento tendrá lugar un programa especial sobre DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO, la nueva película en la que Akira Toriyama está completamente involucrado. En dicho programa se compartirán los nuevos detalles de la película, así como historias del cómo se hizo, entrevistas y mensajes de los actores de doblaje de la película.

El evento se podrá seguir online a través de: https://dbgbh.bn-ent.net/en/