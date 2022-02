Apple Inc está introduciendo una nueva función que permitirá a los comercios aceptar pagos digitales y con tarjeta de crédito desde un iPhone, evitando sistemas de hardware como los terminales Square de Block Inc. La función, que será lanzada a finales de este año, utilizará la tecnología de comunicaciones de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) para realizar todo tipo de pagos, incluso entre iPhone, dijo Apple el martes. El gigante tecnológico añadió que no sabrá lo que se compra ni quién lo compra, haciendo hincapié en la característica de privacidad de los servicios. Los servicios tecnofinancieros Stripe y Shopify Point serán los primeros en ofrecer la función «aproximar para pagar» a los clientes de negocios en la primavera boreal de 2022 en Estados Unidos, según informó la compañía en un comunicado.

«Tanto si eres un vendedor de un comercio minorista que da prioridad a internet, como si eres un empresario individual, pronto podrás aceptar pagos sin contacto en un dispositivo que ya está en tu bolsillo: tu iPhone», dijo Billy Alvarado, director comercial de Stripe. Apple ha estado reforzando sus servicios de tecnología financiera. Lanzó su propia tarjeta de crédito con Goldman Sachs en 2019 y, al parecer, está trabajando en un servicio de «compra ahora, paga después». «Apple ve los pagos como un importante negocio autónomo para la compañía y están buscando aprovecharlo», dijo Shannon Cross, analista de Cross Research. «Que se aventuren en los pagos sin contacto es un indicio de lo importante que son los pagos como negocio para la empresa». Las acciones de Block cayeron un 1,2% en las primeras operaciones del jueves, mientras que las de Apple apenas variaron.