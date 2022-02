Sony anuncia una gran oportunidad para suscribirse al servicio PlayStation Plus y mejorar la experiencia de juego en PlayStation. Hasta el 13 de febrero la suscripción de 3 meses del servicio PlayStation Plus (PS Plus) baja su precio a 12,49 € (antes por 24,99 €) para los jugadores que aún no sean suscriptores de PS Plus y quieran disfrutar de todos los beneficios del servicio.

PlayStationPlus ofrece a sus suscriptores los siguientes beneficios: La oportunidad de estar conectados online con amigos o con otros jugadores del mundo para que puedan sacar el máximo partido a sus videojuegos.



Descuentos exclusivos en una amplia variedad de contenidos en PlayStationStore que el usuario podrá identificar con el logo de PlayStationPlus.

Contenidos adicionales totalmente gratuitos para juegos como Fortnite, Call Of Duty Warzone, GTA V Online, Red Dead Redemption 2 o Apex Legends.

100GB de almacenamiento en la nube.

Además para los jugadores de PS5 les ofrece la oportunidad de disfrutar de "La Colección PlayStationPlus" donde podrán jugar a 20 títulos de PS4 que definieron su generación, como por ejemplo Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 y muchos más.

Nuevos juegos nuevos cada mes para PS4 y PS5 sin coste adicional. Este mes los suscriptores de PS Plus podrán disfrutar de: EA Sports UFC 4 para PS4,Tina Chiquitina asalta la mazmorra del dragón: una aventura única para PS4, Planet Coaster: Console Edition para PS5y NeonHAT para PSVR. Los jugadores podrán aprovechar esta promoción comprando su suscripción directamente desde PlayStationStore pagando con su tarjeta de crédito o PayPal, o bien añadiendo crédito a su Monedero a través de las Tarjetas Regalo de PlayStationStore disponibles en su tienda de videojuegos o establecimientos habituales.