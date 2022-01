Sony anuncia Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition, Little Big Workshop, Through the Darkest of Times y Death Squared como los nuevos títulos que se añaden al catálogo de PlayStationNow y que se podrán disfrutar desde mañana.

Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition es un título de acción de mundo abierto en tercera persona aclamado por la crítica y renovado para una nueva generación con mejoras generales, como una nueva y brillante iluminación, y mejoras ambientales, texturas de alta resolución, mayores distancias de gráficos, controles y apuntado al estilo de Grand Theft Auto V y mucho más, para dar vida a este adorado mundo con nuevos niveles de detalle. En Grand Theft Auto Vice City – The Definitive Edition el jugador volverá a la década de los 80 y se embarcará en la historia de un hombre que ascendió a lo más alto del mundo del crimen. Grand Theft Auto regresa con la historia de traición y venganza de Tommy Vercetti en una ciudad tropical rebosante de neones, exceso y posibilidades. Little Big Workshop Little Big Workshop es un simulador en el que el jugador es el gran jefe y como tal debe ponerse al mando de su propia fábrica llena de puestos de trabajo. Para ello deberá organizar la planta, gestionar a sus trabajadores, comprar maquinaria y diseñar líneas de producción eficientes; ¡todo dentro del límite de tiempo y para mayor satisfacción de los clientes! El jugador comenzará la experiencia con un pequeño taller con el objetivo de convertirlo en una fábrica llena de puestos de trabajo. Además, podrá desbloquear las máquinas más sofisticadas, añadir más métodos de producción y, sobre todo, más espacio. Through the Darkest of Times Through the Darkest of Times es un juego de estrategia de resistencia histórica que se centra en transmitir el humor sombrío del período y los conflictos tan reales de la gente que vivía en el 3er Reich. En este título el jugador liderará un pequeño grupo de resistencia en Berlín en el año 1933 con el objetivo de tratar de dar pequeños golpes al régimen repartiendo folletos para divulgar las verdaderas fechorías de los nazis entre la gente, haciendo pintadas, saboteando, recopilando información y reclutando aliados. Y todo eso de forma encubierta, si las fuerzas del régimen se enteran de la existencia del grupo, la vida de cada miembro correría grave peligro. Death Squared Death Squared es un juego de puzzles cooperativo para 1, 2 o 4 jugadores, en el que los jugadores deberán mostrar las habilidades de trabajo en equipo mientras resuelven los puzles juntos o morir en el intento. Cada jugador tiene que guiar a un robot hasta una meta codificada por colores, pero el camino está plagado de trampas y peligros mortales. Los equipos de jugadores necesitarán una gran observación y comunicación para mantenerse con vida y descubrir juntos la solución. Además del modo historia para dos jugadores, Death Squared incluye desafíos de ‘caos festivo’ diseñados específicamente para grupos de cuatro. Un único jugador también puede disfrutar del modo historia tradicional para dos jugadores, y dos jugadores pueden enfrentarse al ‘caos festivo’, controlando dos robots con un mando.