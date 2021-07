Adelantar trabajo a veces tiene sus pros y contra, en este mundo digital tan ávido de información ya es habitual ver como gracias a la buena labor de algunas empresas somos conscientes de la existencia de videojuegos o productos antes de lo que hubiesen querido esas mismas empresas, hoy nos llegan dos libros de cocina sobre dos saga: Final Fantasy y World of Warcraft.

¿Quién dijo que unir dos aficiones tan dispares es imposible?

La editorial Insight Editions publicará un libro de cocina titulado The Ultimate Final Fantasy 14 Cookbook, que incluirá varias recetas inspiradas en el mundo del juego de Eorzea y World of Warcraft: New Flavors of Azeroth Gift Set Edition donde preparar nuevas delicias culinarias inspiradas en su correspondiente mundo de Azeroth.

World of Warcraft: New Flavors of Azeroth ya está disponible y lo puedes comprar en Amazon por 30€, pero si esperas a la nueva edición te llevarás un regalo: un delantal exclusivo como el de la célebre chef pandaren Nomi, equipado con un gran bolsillo frontal y correas ajustables. Se espera para el 26 de octubre de 2021 y constará de 192 páginas por un precio de salida de 45$ y en Amazon por 38,39 € donde ya lo puedes precomprar.

En el vídeo de aquí abajo tenemos un ejemplo de alguien haciendo una de las recetas:

La autora del libro de WoW es Chelsea Monroe-Cassel, la cual tiene en su lista de trabajos libros de este estilo basados en Juego de Tronos titulado Festín de hielo y fuego: El manual oficial de cocina de Juego de Tronos, uno de World of Warcraft: The Official Cookbook, otro de Hearthstone: Innkeeper's Tavern Cookbook y de The Elder Scrolls: The Official Cookbook, donde lleva los alimentos inventados que salen en esta serie y videojuegos al mundo real.

The Ultimate Final Fantasy 14 Cookbook, saldrá el 9 de noviembre de 2021 e incluirá un prólogo escrito por el director del juego Naoki Yoshida, tendrá 192 páginas y más de 70 recetas, se venderá por unos 35$ y en Amazon lo podemos encontrar por 30.11€ donde incluso se puede reservar.

Aunque suponemos que por motivos de marketing esté último libro ha tenido un cambio de titulo y descripción tras la difusión por internet que ha hecho el twittero Wario64 del descubrimiento, aún así los enlaces a estos artículos siguen funcionando, sobre todo el de WoW, aunque no se si cuando este se haga eco de mi descubrimiento tendrá el mismo destino.

La verdad es que libros de está temática me parecen un gran acierto para gente como yo: grandes aficionados a los videojuegos pero unos negados en la cocina, y veo que podrían ser un aliciente a ponerme un poco las pilas en la cocina y gracias a las recetas de estos y otros videojuegos ir aprendiendo a cocinar y hacer algo más que pasta y pizzas.