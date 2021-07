Sony anuncia la llegada de la promoción juegos por menos de 15€ a PlayStation Store, donde los jugadores podrán acceder a una selección de grandes títulos para PlayStation 4 a precios reducidos e inferiores a 15€ hasta el 21 de julio.

Entre las ofertas destacan títulos como:

A Way Out: De los creadores de Brothers – A Tale of Two Sons llega A Way Out, una aventura exclusivamente cooperativa en la que el jugador se pondrá en la piel de uno de los dos reclusos protagonistas en su intrépida huida de la cárcel. Lo que comienza como una fuga cargada de adrenalina se acaba convirtiendo en una impredecible y emocionante historia totalmente distinta a todo lo que hayas visto o jugado.

Antes 29,99 € - ahora 8,99 €.

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition: Es un juego de rol de mundo abierto con una apasionante trama en un increíble universo de fantasía lleno de decisiones y consecuencias impactantes. En The Witcher el jugador se encarnará en un cazador de monstruos que busca a la niña de la profecía en un vasto mundo repleto de ciudades, peligrosos puertos de montaña y cuevas olvidadas. Esta edición incluye todas las aventuras adicionales.

Antes 49,99 € - ahora 9,99 €.

TEKKEN 7: Amor, venganza, orgullo. Todo el mundo tiene un motivo para luchar. Los valores son lo que nos define y nos hace humanos, más allá de nuestras fortalezas y debilidades. No existen las motivaciones erróneas, solo el camino que decidimos escoger.

Antes 49,99 € - ahora 9,99 €.

Otros:

· Assassin’s Creed IV Black FlagAntes 19,99 € - ahora 9,99 €.

· CODE VEIN Antes 69,99 € - ahora 14,69 €.

· Grand Theft Auto: San Andreas Antes 14,99 € - ahora 10,04 €.

· LEGO Marvel Super Heroes Antes 39,99 € - ahora 9,99 €.

· Mass Effect: Andromeda – Standard Recruit Edition Antes 19,99 € - ahora 5,99 €.

· Mortal Kombat XL Antes 49,99 € - ahora 14,99 €.

· Resident Evil 4 Antes 19,99 € - ahora 7,99 €.

· Resident Evil 5 Antes 19,99 € - ahora 7,99 €.

· Resident Evil 6 Antes 19,99 € - ahora 7,99 €.

· Titanfall 2: Ultimate Edition Antes 29,99 € - ahora 4,49 €.

Visita la lista completa de los 143 juegos aquí.