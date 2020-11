GeForce NOW llega a iOS

Con este lanzamiento, los miembros de la plataforma podrán disfrutar de sus videojuegos en iPhone y iPad, y millones de jugadores de dispositivos móviles tendrán acceso a los más de 650 juegos que GeForce NOW incluye en su biblioteca.

Para acceder al servicio desde iOS, los miembros de GeForce NOW pueden visitar la página https://play.geforcenow.com/ desde dispositivos con sistema operativo iOS 14.2 o iPadOS 14.2. Para los usuarios aún no suscritos, existe tanto la membresía Founders (por 5,49€ al mes o 27,45€ para 6 meses) como una subscripción gratuita.

La Beta de GeForce NOW para iOS Safari está disponible en América y Europa, incluyendo a Rusia a través del socio de GeForce NOW Alliance GFN.RU. En el futuro se desbloqueará en otras regiones de los socios GeForce NOW Alliance.

NVIDIA trabaja con el equipo de Epic Games para lanzar una versión táctil de Fortnite, lo que retrasará la disponibilidad del juego. Aunque la biblioteca de GeForce NOW está pensada para ser jugada en el móvil con un mando, más de 100 millones de jugadores han preferido utilizar los controles táctiles en Fortnite. Epic Games y NVIDIA se esfuerzan para ofrecer la mejor experiencia en Fortnite desde la nube. Los miembros de GeForce NOW pronto podrán encontrar el juego en iOS Safari.

GeForce NOW en iOS Safari requiere el uso de un mando, por lo que los juegos que solo permiten usar teclado y ratón no están disponibles por limitaciones de la plataforma. Para los usuarios interesados, NVIDIA ha presentado una lista de mandos recomendados, como el Razer Kishi.