Mike Morhaime, cofundador de Blizzard, monta otra compañía

Mike Morhaime, ex CEO y cofundador de Blizzard Entertainment, y una serie de veteranos de la industria anunciaron hoy Dreamhaven, su nueva compañía de juegos con sede en Irvine, CA.

Dreamhaven creará y publicará juegos originales para jugadores de todo el mundo, y ha establecido sus dos primeros estudios: Moonshot y Secret Door.

"Estoy emocionado de formar equipo con personas tan talentosas que se preocupan profundamente por los juegos y sus comunidades", dijo el director ejecutivo de Dreamhaven, Mike Morhaime. “Siempre he creído en el poder de los juegos para unir a las personas independientemente de sus antecedentes o fronteras. Con Dreamhaven, esperamos crear y compartir nuevas experiencias con jugadores de todo el mundo ".

El equipo de Dreamhaven se unió en torno a un objetivo común de empoderar a los creadores, ayudar a dar vida a sus ideas y crear experiencias de juego originales que fomenten conexiones significativas entre los jugadores.

Moonshot está dirigido por Jason Chayes, Dustin Browder y Ben Thompson. Chayes fue anteriormente productor ejecutivo en Blizzard Entertainment, donde dirigió el equipo de Hearthstone, director sénior en Electronic Arts y, antes de eso, dirigió equipos de arte para la división de juegos de Walt Disney Company. La carrera de veinticinco años de Browder incluye roles como Director de StarCraft II, Heroes of the Storm, Command and Conquer y El Señor de los Anillos. Los créditos de Thompson incluyen Director Creativo en Hearthstone, Director de Arte del juego de cartas coleccionables de World of Warcraft, con créditos adicionales en Dungeons & Dragons y Magic: The Gathering. Moonshot también es el hogar de un equipo de desarrolladores experimentados que han trabajado colectivamente en algunas de las franquicias de juegos más populares.

"Dreamhaven ha reunido a gente increíble, gente que realmente comparte nuestros valores, y estamos muy emocionados de comenzar esta próxima aventura juntos", dijo Jason Chayes, director del estudio de Moonshot. “Aunque es muy temprano, cuando pensamos en Moonshot, imaginamos un estudio que celebra la curiosidad y el coraje. Aspiramos a ser audaces en nuestro enfoque y creemos que la mejor manera de hacerlo es crear una cultura centrada en la confianza. Esa es la esencia de cómo nos gustaría trabajar juntos y también cómo nos gustaría conectarnos con los jugadores una vez que estemos un poco más adelante ".

Secret Door está dirigida por Chris Sigaty, Alan Dabiri y Eric Dodds, quienes han trabajado en múltiples juegos que definen el género. Los roles de Sigaty incluyen productor ejecutivo en Hearthstone, StarCraft II y Heroes of the Storm, así como productor principal de Warcraft III. Dodds fue el director de Hearthstone y un diseñador veterano de World of Warcraft y StarCraft. Dabiri ha ocupado los puestos de Director técnico y Director de juego y ha trabajado en Warcraft III, StarCraft II y Heroes of the Storm. A ellos se une un equipo de desarrolladores de gran talento con una amplia experiencia en la industria y están comenzando a explorar nuevas experiencias de juego juntos.

“La cantidad de experiencia en desarrollo y publicación de juegos en Dreamhaven combinada con la camaradería entre nuestros estudios ya está proporcionando un entorno incomparable para la colaboración creativa”, dijo el director del estudio de Secret Door, Chris Sigaty. “En Secret Door, nos apasiona unir a los jugadores de manera positiva mientras construimos un hogar sostenible para los creadores. Dreamhaven ofrece todo lo que necesitamos para adentrarnos en territorios inexplorados. ¡No podemos esperar a que otros se unan a nosotros en nuestro viaje!"