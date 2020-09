Cien años antes de los acontecimientos de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tuvo lugar el gran cataclismo. Hyrule se sumió en la oscuridad, devastada por una fuerza maligna que transformó el reino para siempre. Aunque el gran cataclismo se mencionaba en The Legend of Zelda: Breath of the Wild para Nintendo Switch, los aficionados nunca habían tenido la ocasión de experimentar lo sucedido antes de tal terrible suceso? hasta ahora.

En Hyrule Warriors: La era del cataclismo, que estará disponible en exclusive para Nintendo Switch a partir del 20 de noviembre, los jugadores viajarán a la época anterior al gran cataclismo y participarán en batallas épicas en lugares memorables de Hyrule antes de que el reino fuera destruido. El juego está protagonizado por rostros familiares de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, como Link y Zelda, y otros personajes conocidos como los cuatro elegidos, con los que se podrá jugar por primera vez en un título de la serie Hyrule Warriors .



En el video Hyrule Warriors: La era del cataclismo ? Una historia que precede cien años a Breath of the Wild, el productor de la serie The Legend of Zelda, Eiji Aonuma, y el productor de los juegos de la serie Hyrule Warriors, Yosuke Hayashi, de Koei Tecmo Games, hablan sobre cómo se planteó Hyrule Warriors: La era del cataclismo y muestran el primer tráiler del juego.

Hyrule Warriors: La era del cataclismo tiene una mecánica de juego repleta de acción con la que estarán familiarizados los fans de Hyrule Warriors y Fire Emblem Warriors. Dicha mecánica se centra en ejecutar combos y en utilizar habilidades muy vistosas, lo que ofrece una mezcla de rapidez y estrategia que hará las delicias de aquellos jugadores que busquen un juego que aúne la acción intensa con The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Además, el juego también narra una cautivadora historia que muestra los acontecimientos, relaciones y momentos dramáticos del gran cataclismo con todo lujo de detalles.

Hyrule Warriors: La era del cataclismo se inspira en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, aunque no solo en su aspecto visual. Muchos de los personajes de The Legend of Zelda: Breath of the Wild son jugables, incluidos Link y Zelda. Los jugadores no se limitarán a abrirse paso a través de hordas de enemigos a base de ataques para defender Hyrule: también deberán resolver puzles del entorno, desbloquearán armas y habilidades, crearán objetos con los materiales que recojan, visitarán tiendas para obtener todo tipo de artículos y usarán el poder de la piedra sheikah, que los fans reconocerán por su aparición en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.





Los jugadores que reserven el juego en Nintendo eShop recibirán el objeto ?cuchara de la suerte? como arma de bonificación para Link dentro del juego.



