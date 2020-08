La icónica saga y número uno en ventas, Call of Duty, regresa para los fans de todo el mundo con el nuevo Call of Duty: Black Ops Cold War

El título se presenta como secuela directa del aclamado Black Ops, y con una ambientación en los inicios de los años 80, llevando a los jugadores a las profundidades del volátil universo geopolítico de la Guerra Fría, en una experiencia envolvente en la que nada es lo que parece. Además de su Modo Campaña, Black Ops Cold War ofrecerá un arsenal de armamento y equipamiento al más puro estilo de la Guerra Fría, para un combate Multijugador de la próxima generación Black Ops, y una nueva experiencia de juego cooperativo Zombies.

Desarrollado para la próxima generación de consolas por Treyarch y Raven Software, Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Battle.net a partir del 13 de noviembre, con versiones también disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X en base a la fecha de disponibilidad de estas plataformas para los consumidores.

?Estamos encantados de lanzar el próximo título de la exitosa serie Call of Duty, una de las franquicias más icónicas del sector del entretenimiento, con más de 100 millones de jugadores en consolas, PC y móviles?, ha declarado Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard. ?Black Ops Cold War ofrecerá una experiencia apasionante que no sólo va a marcar la pauta para la próxima generación de títulos de acción, sino que también mantendrá a nuestros jugadores conectados con sus amigos."

?Qué mejor manera de presentar Black Ops Cold War que junto a nuestros jugadores de Call of Duty: Warzone?, ha mencionado Byron Beede, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Call of Duty en Activision. ?Black Ops Cold War ofrece contenido para todos ? desde un Modo Campaña cautivador, hasta un Multijugador de próxima generación, pasando por una nueva experiencia Zombies, y con más contenido increíble para Warzone tras su lanzamiento. Estamos encantados de que nuestros equipos de desarrollo se encuentren capitaneados por Treyarch y Raven, para dar vida a esta nueva e increíble experiencia Black Ops, en la próxima generación de plataformas.?

?Es un honor desarrollar una nueva historia para los jugadores de Call of Duty: Black Ops?, ha comentado Dan Vondrak, Director Creativo Senior en Raven Software. ?Black Ops Cold War continúa la historia del título original, introduciendo a los jugadores en un thriller lleno de conspiraciones y ambientado en los años 80. Junto a algunos de los personajes más queridos por los fans como Woods, Mason y Hudson, los jugadores lucharán por descubrir la verdad. Nada es lo que parece, y las decisiones tomadas darán forma única a la narrativa. Estamos deseando que los fans puedan disfrutar de esta experiencia.?

?Black Ops Cold War no solo es una celebración de lo que hace a la serie Black Ops especial, también es un nuevo comienzo para la próxima generación de jugadores?, ha indicado Mark Gordon, Co-Studio Head en Treyarch. ?Como desarrolladores, poder llevar esta experiencia a una nueva generación de consolas es una oportunidad increíble?.

?Hoy solo es el comienzo?, ha apuntado Dan Bunting, Co-Studio Head en Treyarch. ?Treyarch desarrollará un Multijugador conectado y de nueva generación, así como una nueva experiencia Zombies ? sin mencionar nuestros planes para expandir Call of Duty: Warzone con nuevas experiencias para todos. ¡Queda mucho más por llegar!?

Al más puro estilo Black Ops, Call of Duty: Black Ops Cold War mezcla elementos de la cultura pop de 1980, con una intrigante historia de conspiración, donde la astucia y el engaño son la norma en un apasionante Modo Campaña. En esta secuela del original Call of Duty: Black Ops, los jugadores se encontrarán con figuras históricas, y descubrirán la dura realidad al tiempo que combaten en ubicaciones de todo el mundo, incluyendo localizaciones icónicas como Berlín del Este, Turquía, Vietnam y el Moscú Soviético, entre otros. Como operadores de élite, los jugadores tratarán de detener una conspiración que ha trascendido durante décadas, mientras siguen el rastro de una misteriosa figura llamada Perseus, que tiene como objetivo desestabilizar el equilibrio global del poder y cambiar el curso de la historia. Más allá de la Campaña, los jugadores dispondrán de una amplia selección de armamento y equipo del periodo de la Guerra Fría, para el combate en el modo Multijugador de próxima generación, y para una experiencia Zombies completamente nueva.

El título ofrece soporte tanto para las consolas de la actual generación, como para las de nueva generación, así como progresión de juego en todos los modos. Call of Duty: Black Ops Cold War también contará con un sistema de Pases de Batalla que otorgará un flujo continuo de contenido gratuito tras el lanzamiento, incluyendo mapas y modos multijugador, experiencias Zombies, así como un completo calendario de eventos en el juego para la comunidad.

Conéctate a Twitch.tv/CallofDuty el próximo 9 de septiembre, para disfrutar de la presentación mundial de gameplay del modo Multijugador de Black Ops Cold War. El título también ofrecerá soporte a la vez que ampliará la experiencia gratuita Call of Duty: Warzone. Black Ops Cold War incluye características de progresión compartidas con Warzone, añadiendo un inventario de objetos completamente nuevo, que podrá ser utilizado tanto en Black Ops Cold War como en Warzone. Los jugadores de Warzone seguirán teniendo acceso a todo su contenido de Call of Duty: Modern Warfare, incluyendo Operadores y las modificaciones en el armamento que hayan conseguido de forma previa.

Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible a nivel mundial a partir del 13 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC vía Battle.net. Las versiones de nueva generación de Call of Duty: Black Ops Cold War están previstas para finales de año, en base a la fecha de disponibilidad de las consolas para los consumidores.

A partir de hoy, los fans que realicen la reserva de la versión digital de Call of Duty: Black Ops Cold War desbloquearán de forma inmediata recompensas digitales, incluyendo al Operador de Black Ops Frank Woods, que ya podrá ser disfrutado en Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Modern Warfare, así como acceso anticipado a la Beta Abierta del modo Multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War.

Las fechas de la Beta Abierta serán comunicadas próximamente. Para más información sobre la reserva, puntos de venta digitales y ofertas de los bundle de nueva generación, visita https://support.activision.com/black-ops-cold-war/articles/call-of-duty-black-ops-cold-war-editions-faq