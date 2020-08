Llega 'Control Ultimate Edition' para PC

505 Games y Remedy Entertainment han hecho posible que próximamente Control esté disponible para los jugadores de Steam para PC, por primera vez , con Control Ultimate Edition, que será lanzando digitalmente a nivel mundial el jueves 27 de agosto, en un pack con el juego original premiado y todas las expansiones, incluyendo la próxima expansión AWE, con un precio sobrenatural de 39,99 euros.

Control Ultimate Edition estará disponible para PC en Epic Games Store y digitalmente para las consolas PlayStation 4 y Xbox One ,el jueves 10 de septiembre, y en fechas posteriores se lanzará una versión física para PlayStation 4 y Xbox One. Los jugadores que compren Control Ultimate Edition para PlayStation 4 o Xbox One recibirán automáticamente una versión optimizada de próxima generación gratuita de Control Ultimate Edition al realizar la transición a PlayStation 5 o Xbox Series X.

Los jugadores y fans pueden unirse al Director Creativo de Remedy Entertainment, Sam Lake, y al Director del Juego de Control, Mikael Kasurinen , en directo mañana el jueves 13 de agosto a las 18:00 p.m. CET / 9:00 am PST, donde los dos ofrecerán un primer vistazo a los primeros 15 minutos de juego de AWE y explorarán juntos la galardonada historia , siguiendo al “Remedy Connected Universe ". Sigue Remedy en Twitch para actualizaciones en directo en www.twitch.tv/remedygames.

Control fue nombrado "Juego de Acción del Año" por la Academia de Artes y Ciencias Interactivas en los 23 premios anuales D.I.C.E, estando ya disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Próximamente llegará a las consolas de próxima generación PlayStation 5 y Xbox Series X