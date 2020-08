No te pierdas la primera parte de este nuevo diario de desarrollo, en el que Will Poulter nos cuenta un poco más sobre su papel en Little Hope.

Además de describir la experiencia tan atípica que es interpretar a tres personajes diferentes en la misma historia, Poulter también nos cuenta cómo una actuación creíble en el set ayuda a crear un terror mucho más realista.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope se pondrá a la venta el 30 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC Digital.