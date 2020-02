Call of Duty: Modern Warfare

Juegaco, esa es su breve descripción. El retorno a los orígenes me ha hecho que el primer día que comencé el modo historia solo durmiese 2 horas, no podía dejarlo, era tan interesante la historia y frenética que como una buena serie no podía desengancharme. Lo empecé y lo acabe de un tirón.

Los modos online son también muy frenéticos y divertidos, hay mucha variedad y a medida que pasa el tiempo van incluyendo más modos. Uno que me sorprendió es al que llamo "pistoleros" consiste en un 2VS2 en un espacio muy reducido, es tan rápido y breve que engancha, sirve muy bien para ir cambiando de modos o cuando te sientes frustado cuando no tienes una buena racha.

La inclusión de mapas grandes, de grandes superficies y la inclusión de vehículos es un gran acierto, en mi opinión, pues es aquí donde el juego en equipo es importante para ganar la batalla, aunque juegues como un lobo solitario, es un disfrute.

Gráficos increíbles, fx sonoros impresionantes y un doblaje de cine, menos por la manía de incluir a actores del cine real los cuales ya han demostrado su pésimo trabajo de dobladores, es lo único negativo.

Por lo demás un juego perfecto.