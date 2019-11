Jumanji: el videojuego ya está disponible

Sigue las sabias palabras de tu intrépido guía Nigel y dirígete a la aventura en este nuevo juego de acción en 3D que lleva a los jugadores asumir el papel de los más grandes héroes de Jumanji, el Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Ratón" Finbar y el profesor Shelly Oberon mientras se abren camino a través de oleadas de merodeadores mortales y criaturas peligrosas y exóticas.

Forma un equipo con amigos en el modo online o en pantalla dividida mientras buscas las preciosas Joyas de Jumanji enfrentándote a enemigos mortales para salvar el mundo y encontrar el camino de vuelta a casa. Encuentra las piezas del tablero de Jumanji en la selva, esquiva trampas mortales en catacumbas subterráneas y ábrete paso por los callejones sinuosos de la ciudad. Elige a tu héroe y usa sus habilidades y armas únicas para sobrevivir en el mundo impredecible y fantástico de Jumanji.

"Finalmente ha llegado el momento de soltar Jumanji: The Video Game en la naturaleza y no podríamos estar más emocionados", dijo el CEO de Outright Games, Terry Malham. "Desde el comienzo del proyecto, nos hemos dedicado a llevar la aventura épica llena de diversión de estas películas icónicas a nuestro videojuego y no podemos esperar a que el resto del mundo sea parte de la acción"

Jumanji: The Video Game se basa en la exitosa franquicia cinematográfica de Sony Pictures que comenzó en 1995 con el original Jumanji y ha seguido con el éxito mundial Jumanji: Bienvenidos a la jungla en 2017, así como su muy esperada secuela Jumanji: Siguiente Nivel que se estrenará este diciembre.



El modo multijugador online está disponible desde el lanzamiento en PC, Nintendo Switch y Xbox One. Habrá un parche de actualización en noviembre que activará la funcionalidad online para PlayStation 4.