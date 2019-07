La desilusión del E3

En el anterior articulo hablaba de no perder la ilusión sobre la feria del E3, en el de hoy como sufrirla

Llevo desde chaval siguiendo esta feria, primero en papel y ahora en directos por internet y nunca me esperaba encontrarme con lo de este año 2019: un E3 con un 60% de DLC de juegos, 25% de continuaciones y un 15% de novedades. Esto se traduce en un 15% de ilusión y un 85% de "bueno algo había".

Quiero pensar en qué es debido al inminente cambio de generación y por eso se están guardando lo mejor para la fiesta grande del E32020 donde se presentaran las XboxTwo y PS5 con un chorrón de juegos nuevos para ellas. Soy así, prefiero pensar en que este mal es por un bien mejor porque sino cierra y tira la llave.

Con lo único que me quedo de este E32019 son con dos cosas: Keanu Reaves y Cyberpunk 2077. Un actor que aprecio, me cae bien como persona y es resultón como actor y ver un poco mas del videojuego donde creo que perderé la mayor parte de mi sueño, algo que no me pasaba desde Skyrim.

