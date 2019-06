Tales of Arise, el nuevo capítulo de la famosa franquicia de rol japonés

Yusuke Tomizawa (director de la franquicia God Eater) se pone al frente del equipo de desarrollo de Tales Of para traernos esta nueva entrega, que promete nuevos argumentos, mecánicas de juego y mundos por explorar. El lanzamiento de Tales of Arise está previsto para 2020 en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Tales of Arise se desarrolla en un sistema solar con dos planetas vecinos, Dahna y Rena. Los habitantes de Dahna siempre han reverenciado a sus vecinos de Rena (un planeta que se puede ver a simple vista en el cielo) y creen que son tierras de bondad y divinidad. El pueblo de Dahna lleva compartiendo las leyendas e historias de Rena desde hace infinidad de generaciones, hasta el punto en el que se creen que todas esas historias son ciertas e ignoran el hecho de que han ocultado la cruel realidad.

Durante 300 años, el pueblo de Rena ha gobernado Dahna, ha saqueado los recursos del planeta y ha arrebatado a la gente su dignidad y su libertad. Tales of Arise empieza con dos personajes de mundos diferentes que ansían cambiar su destino y labrarse un nuevo futuro para ellos y, quizás, para todo su pueblo. Con un nuevo plantel de personajes, una historia dramática, combates dinámicos, entornos impresionantes y la inclusión de algunos elementos clásicos de la franquicia Tales Of, Tales of Arise marca un nuevo comienzo para la famosa franquicia de rol japonés.

