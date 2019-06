Sombras de Mordor y LEGO City Undercover disponibles es PlayStation Now

Las incorporaciones del mes de junio al catálogo de PlayStation Now, entre las que destacan La Tierra Media: Sombras de Mordor y LEGO City Undercover, si bien parecen orientados a públicos muy dispares, tienen en común la característica de que ambos están planteados en mundos abiertos.

El resto de incorporaciones al catálogo de PS Now lo completa una oferta de títulos que sin duda son el tipo de juegos que enriquece el servicio, pues es justo lo que hacen con la experiencia del usuario: propuestas que se salen de lo común, divertidas, irreverentes y de controles sencillos que, muy probablemente, el jugador no probaría de no tenerlas a su alcance por el mismo precio:

Desert Child (Acción y carreras con diseño de autor)

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek (Puzzles y búsqueda de objetos)

Surgeon Simulator: Anniversary Edition (Simulación)

I Am Bread (Plataformas)

Rainbow Moon (Rol,estrategia, exploración y combate por turnos)

Anodyne (Rol y acción de diseño “retro” y perspectiva cenital)

Gal*Gun: Double Peace (Mezcla de “Shooter sobre raíles” y simulador de citas)

Danger Zone (Conducción inspirado en el Crash Mode de Burnout 3)

Estos títulos se unen a los más de 600 juegos ya disponibles para los suscriptores del servicio PlayStation Now, y se pueden jugar desde hoy mismo en PlayStation 4 o PC.