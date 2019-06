Mega Drive Mini, la lista completa de juegos

La consola SEGA Mega Drive Mini contará con 42 juegos

Uno de ellos es el juego arcade más popular lanzado por SEGA. El icónico Tetris se lanzará en SEGA Mega Drive Mini. Aún mejor, si planeas acudir a la feria E3 de este año, estarás entre los primeros usuarios del mundo en poder jugarlo. El otro juego será….

¡ALERTA! Una gran obra maestra del género shoot’em up Darius se aproxima a toda velocidad. El preciado arcade clásico se abre paso hacia una nueva plataforma y no necesitarás tres monitores para disfrutar de su legendaria y gloriosa temática acuática.

Las persecuciones son la clave de la experiencia de carreras en moto llenas de “Velocidad y sangre” de Road Rash II. ¡Agarra tu fiable cadena o bate y compite en brutales carreras callejeras solo o con un amigo en un juego de acción en pantalla partida para dos jugadores!

Por último, tenemos otro juego que puso celosos a todos tus amigos que no tenían la Mega Drive, el que estaba por encima del resto, Strider. Enfréntate a bestias mecánicas de todas las formas y tamaños, mientras das vueltas y escalas en la futurista Rusia postsoviética en una adaptación del arcade casi perfecta.

LA LISTA COMPLETA

1. Sonic the Hedgehog

2. Ecco the Dolphin

3. Castlevania: The New Generation

4. Space Harrier 2

5. Shining Force

6. Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

7. ToeJam & Earl

8. Comix Zone

9. Altered Beast

10. Gunstar Heroes

11. Castle of Illusion

12. World of Illusion

13. Thunder Force III

14. Super Fantasy Zone

15. Shinobi III

16. Streets of Rage 2

17. Earthworm Jim

18. Sonic the Hedgehog 2

19. Probotector

20. Landstalker

21. Mega Man: The Wily Wars

22. STREET FIGHTER II’: SPECIAL CHAMPION EDITION

23. Ghouls ‘n Ghosts

24. Alex Kidd in the Enchanted Castle

25. Story of Thor

26. Golden Axe

27. Phantasy Star IV: The End of the Millennium

28. Sonic the Hedgehog Spinball

29. Vectorman

30. Wonder Boy in Monster World

31. Tetris

32. Darius

33. Virtua Fighter 2

34. Alisia Dragoon

35. Monster World IV

36. Kid Chameleon

37. Road Rash II

38. Eternal Champions

39. Columns

40. Dynamite Headdy

41. Strider

42. Light Crusader

42 juegos, tratados por M2, uno de los principales desarrolladores especializados en la portabilidad y emulación de videojuegos clásicos, por tan solo 79,99€.