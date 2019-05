Blade, hardware y merchandising made in Spain

El mundo del hardware gaming está repleto de marcas chinas, americanas, coreanas, etc por esto me alegra saber que desde España una empresa patria a decidido entrar en este mundillo con tanta competencia y tan difícil como es el de accesorios gaming, hablo de Blade, una empresa ubicada en Barcelona los cuales están especializados en la producción, distribución y comercialización de accesorios y merchandising con licencias oficiales de videojuegos tan importantes como son Call Of Duty, Doom, Dragon Ball, Fallout,Fortnite, God Of War, Metroid, Minecraft, Skyrim, Sonic, Street Fighter, Super Mario, Warcraft y Zelda.

Además distribuyen productos oficiales de AirDrop Gaming, Gaems, IMC, Nitho, PlaySeat, TOEI y Woxter.

Pero donde me gustaría destacarlos es por FT-Tec es su marca de periféricos gaming propia en la cual con uno precio competitivo nos ofreces desde cascos, mandos a volantes donde el diseño cuidado y calidad no faltan.

INARI

Aquí tenemos los cascos de FT-Tec los cuales tienen una estructura fabricada con plástico de calidad, un micrófono unidireccional el cual podemos recoger para cuando no lo necesitemos, una diadema donde el acolchado es de tejido transpirable, la superior es de eco piel, en el cable encontramos el control de volumen y botón de silencio se encuentran integrados en el cable trenzado anti enredos de 1,2 metros con salida mini jack 3,5mm y un adaptador a doble mini jack por si lo quieres conectar al PC, y lo más importanto, sus altavoces, por supuesto son estéreo y de 50 mm, los cuales dan un sonido aceptable y potente.

Estamos antes unos cascos aceptables y correctos, donde el precio es lo que llama más la atención pues tan solo cuestan 15 €.

La verdad es que no se como pueden ofrecer un precio tan bajo, yo lo he testado y no están nada mal por su precio, he probado algunos de marcas muy reconocidas que me han durado menos a mi que estos los cuales actualmente son los cascos de mis hijas, que mejor testeo que dos niñas para comprobar su resistencia.