José Luis de Miguel (Palma, 1995) casi todo el mundo le conoce como Pepe Demi. Entrenador de tenis de jóvenes promesas y coach motivacional, sus vídeos donde orienta desde la empatía y la determinación a sus pupilos con mensajes simples pero profundos se han vuelto virales en las redes. Ahora goza de popularidad gracias a su perfil de Instagram, donde le siguen más de 330.000 personas y famosos como Carlos Baute o Natalia Verbeque.

Sobre su filosofía de trabajo y las claves para dar con la tecla para gestionar la mentalidad de sus pupilos, Demi explica que «el puntal número uno es la empatía, el segundo va de la mano a la falta de ego. He llegado a un punto en el que me he dado cuenta de que no debo tener ‘el método Pepe Demi’ que seguro funcionará, sino que creo que la clave de un buen entrenador es que a cada chavalín le encuentres su propio método. Hay mucha gente, entre los que me incluyo, que en su momento por querer demostrar que sabes o conseguir tu parcelita en un mundo que es bastante competitivo, pecas de tener unos pensamientos muy férreos para que la gente piense que tienes una filosofía concreta».

Para el entrenador «la clave es que no hay clave. Si das las herramientas a alguien y lo explicas bien al final él encontrará las claves para llegar donde tú crees» y añade que «siempre digo que la mentalidad en pequeños tiene un poco que ver con un ejercicio de fe. Muchas veces les hablas y parece que no escuchan y que están a lo suyo. Muchos padres y entrenadores tiran la toalla porque piensan que están a otras cosas y con los años, si has trabajado desde pequeños, cuando llegan a adolescentes llegan diferentes».

Biografía

Dejamos atrás el ‘no-método de Pepe Demi’ para conocer a la persona. Licenciado en Ciencias políticas y Relaciones Internacionales su infancia transcurrió con una raqueta entre las manos. «Como jugador estuve desde los tres a los trece años. Lo dejé porque tenía un ‘burnout’ bastante importante. No quería seguir más porque entrenaba muchas horas a la semana más los torneos. En ese momento yo creía que era bueno y que podía llegar a profesional pero ahora me miro y…», recuerda. «Mi problema fue que estaba a una edad donde tenía que dejarlo todo para ir al tenis. Llegué a pensar que odiaba el tenis», reconoce.

Entre sus proyectos de futuro destaca un podcast donde pretende charlar y conocer a importantes figuras del mundo del tenis para conocer los aspectos más interesantes de su carrera, estilo y mentalidad. Uno de sus primeros invitados ha sido Carlos Moyà, el primer español en ser número 1 del mundo.