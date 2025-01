Como ya contamos hace unas semanas, estamos a unos días de que dé comienzo el Año Nuevo Chino, año de la serpiente, año, según dicen, de lluvias. Y si, también por entonces contamos que Cristina, del restaurante La cocina china, tenía previsto celebrarlo por todo lo alto la noche del 6 de febrero, y con más gente que el año anterior, señalaremos que hoy dará el pistoletazo de salida su compatriota Wenmin Ye, en su restaurante, King Wok, como también hizo ahora un año. Por lo que tenemos entendido, también va a asistir mucha gente. Chinos y no chinos, chinos conocidos, que tienen que ver con la restauración, y gente de Mallorca encantada con la cultura, costumbres y cocina del país asiático.

Como pensamos que, al igual que el año pasado, el menú del Año Nuevo Chino será extenso, ni le preguntamos a Wenmin Ye por él, entre otras cosas porque estamos convencidos de que nos va a sorprender.

7 de febrero

El pasado viernes nos tomamos un café con Dukhas (Ramón Mulet) y Acromen (Caty Pons), autor y coautora del libro El caso Cursach: cartas y emociones de policías inocentes, presentado hace unas semanas con una gran asistencia de público y que agotó, prácticamente, todos los ejemplares. El volumen volverá a ser presentado en breves fechas –el 7 de febrero– en el Círculo de Bellas Artes, cuyo aforo está ya prácticamente completo. Y es que vale la pena leerlo. No solo por las cartas que policías injustamente implicados en esta historias mandan a sus familiares desde la cárcel, y cartas que reciben aquellos de estos, todas cargadas de emoción, sentimientos y esperanza, sino por el libro en sí, por cómo lo construye y cuenta, que hace que te quedes pegado a él.

La nueva novela de Dukhas y Acromen.

Es un libro, que va ya por su segunda edición, cuyos beneficios los autores los destinarán a una ONG o asociación que trabaje con presos o personas privadas de libertad.

Pensando en el siguiente

Pues bien, ambos ya están pensando en el tercer libro –el anterior a El caso Cursach, cartas y emociones de policías inocentes, fue Presuntos suicidas, en el que cuentan sus experiencias como personas que en determinados momentos de sus vidas pretendieron quitarse la vida; un libro que también vale la pena leerlo–, cuyo título aún desconocen, no así la trama, o parte de ella, siendo su protagonista un cochiborri, una animal mezcla de cochino y de burro, que seguramente tendrá muchas cosas que decir.

AFASIB se disuelve

Volviendo a los suicidios, si bien él ha podido superar a esos fantasmas que a menudo le ponían a prueba, «y creo que en ello ha influido escribir El caso Cursach, ya que ha sido para mí muy terapéutico», a ella le está costando, «pues estas pasadas Navidades he tenido que aumentar la dosis de medicinas que me estoy tomando… Pero –subraya– sigo luchando». Nos cuenta Ramón que «AFASIB la sociedad formada por familiares de personas suicidadas, que tanto ayudaba a quiénes la pérdida de un ser querido por suicidio, o a las que, como a nosotros, tenían, o habían superado, tentativas de suicidio, ha desaparecido. O mejor, se ha disuelto… Aunque los miembros que formábamos parte de ella seguimos estando en contacto entre nosotros, por si nos necesitamos. ¿Motivos de la disolución? Pues que no hemos tenido el debido apoyo por parte de las autoridades, excluyendo a la Fundación la Caixa, que sí ha estado a nuestro lado siempre».

Pues que pena, ¿no? Con la gran labor que estaba haciendo AFASIB... Y es que en este país pasan cosas que no se entienden.

Los motivos

Cambiando de tema, nos llegan noticias de que Vox Calvià registra una moción en el Ajuntament de Calvià para pedir a la Conselleria d’Educació que revierta los baños mixtos de los colegios garantizando la existencia de aseos específicos masculinos y femeninos, teniendo en consideración el sexo de los alumnos.

La moción presentada por el Grupo Municipal de Vox Calvià es para instar a la Consellería a revertir los baños mixtos en colegios y respetar la intimidad de las mujeres, especialmente las más jóvenes.

En dicha moción, a la que hemos tenido acceso, Vox Calvià propone la supresión de todas las normas que sigan los dictados de la Agenda Woke y de la ideología de género, argumentando que estas han demostrado ser perjudiciales para el conjunto de la sociedad.

Los puntos a tener en cuenta

Los riesgos asociados con los baños mixtos en centros educativos, según Manuel Mas, portavoz de Vox Calvià, incluyen:

1. Riesgo para la seguridad, dignidad e intimidad de las mujeres, especialmente de las niñas.

2. Proliferación de denuncias por abusos en este tipo de baños.

3. Acceso de hombres que se declaren como mujeres a espacios de intimidad femeninos.

Estos riesgos son argumentos más que suficientes para solicitar la reversión de los baños mixtos en edificios públicos como los colegios y garantizar la existencia de aseos específicos masculinos y femeninos.

Pues dicho queda.

¿... y luego el piso?

Recibo de parte de un lector la foto que ven a la izquierda de este texto. En ella se ve una de las farolas que hay en la plaza de Cort, que están pintando. El hombre nos pregunta si eso es el primer paso para remozar su suelo, «el no adoquinado –matiza–, sino el enladrillado, cuyo estado es bastante deplorable».

Tras pintar las farolas, ¿vendrá ahora el arreglo del suelo de la plaza de Cort?

Pues no sabría que decirle, respondemos, pero no deja de ser una buena noticia que Cort esté pintando esas farolas, «por lo que vamos a darle un margen de confianza de que a continuación meterá mano al suelo, ¡que buena falta le hace! –basta, si no, con pisarlo–, un suelo, además, por el que a diario caminan los miembros del gobierno municipal, y también los de la oposición, por lo que nunca podrán decir que desconocen el estado en que se encuentra».

Pues nada, a esperar a ver qué pasa... Que pensamos que pasará, pues el alcalde Martínez está dispuesto a mejorar la imagen de Palma. O al menos eso es lo que dice, y nosotros creemos que si lo dice es porque lo piensa...