Ángel Cortés, ex restaurador, y en la actualidad panadero-repostero -es propietario de Pastelería Ángel-, participó el pasado miércoles en el programa Espejo público, de Antena 3, presentado por Susanna Griso, dando su opinión respecto a la pregunta de si considera justo que a una madre soltera, al dar a luz, el juez haya dictado sentencia favorable a que esta, al fundar una familia monoparental, pueda tener el permiso postparto remunerado, no de 16 semanas, sino de 32 -las otras 16 le hubieran correspondido, de tenerlo, a su marido-.

Ángel, que entró en el programa desde su pastelería, vía vídeoconferencia, dijo que sí, que estaba de acuerdo con esa sentencia. «Primero -señaló-, porque si estuviera casada, su marido y ella sumarían, como permiso post parto, treinta y dos semanas, y segundo, porque entre el pequeño empresario, como es mi caso, y el trabajador se crea un vínculo afectivo, al estar trabajando durante horas, cada día, codo con codo y… Pues que el roce engendra el buen rollo. Por eso, bien está esa decisión».

Y ese roce diario, que engendra afecto por ambas partes, ¿no puede hacer que, llegado un momento, el trabajador pueda abusar de la confianza que le da el dueño…?

-No, ya que el trabajador llega hasta dónde tú dejes que llegue. Por eso hay que mantener un equilibrio por ambas partes a fin de que no se llegue, por una parte u otra, al abuso de confianza; lo cual significa que ese equilibrio, repito, necesario para una buena relación, no es fácil de gestionar.

Volvamos a las treinta y dos semanas de descanso de esa madre, ¿todo a cargo de la empresa?

-No, el sueldo lo paga el Estado y la empresa, la Seguridad Social. Pero, ¡ojo!, ya que por norma general, la trabajadora, al quedar embarazada, se suele tomar la baja por embarazo unos cuatro meses antes del parto, lo cual me parece también muy bien, ya que con irse a su casa gana en seguridad que a lo mejor no la tiene trabajando, porque…¡Qué se yo!, puede resbalar y caerse, o golpearse… Naturalmente, el empresario debe de correr durante esos meses que se toma de baja por embarazo con el pago de la Seguridad Social, lo cual se traduce tener que hacerse cargo, por ese concepto, los meses de baja antes del embarazo y los cuatro meses de permiso post parto, en el caso de esa señora, ocho meses, treinta y dos semanas, lo que significa, entre antes y después de dar a luz, un año. Naturalmente, si esa señora lleva años en la empresa, y sabes, porque te lo ha dicho, y además porque tú lo ves, que una vez que haya dado a luz y se haya tomado los cuatro meses de permiso que le corresponden por parto, volverá, pues te parece bien pagar ese dinero, entre otras cosas porque también, después de trabajar años juntos, se han creado esos lazos afectivos aludidos más arriba. Pero si la que queda embarazada es una persona recién llegada, a la que apenas has tratado, y que no sabes qué va a hacer una vez que haya sido madre… Pues no es lo mismo…

Ángel, Miguel Ángel y Dunia, y Ángel Cortes. Dunia está trabajando con su padre en la pastelería.

Sí, claro. Faltan esos lazos de afecto… Y encima, durante la baja que ella se toma antes del parto y los cuatro meses que tiene post parto, que se los toma también su pareja, tú tienes que buscar dos personas para sustituirlas, pagándoles sueldo y Seguridad Social…

-Así es. Y a veces, los sustitutos no están lo suficientemente preparados para hacer las labores que hacían la madre y su pareja, por lo que tienes que enseñarles. Por otra parte, si antes el Estado te ayudaba en lo de la Seguridad Social del sustituto, o sustitutos, de unos años a esta parte es muy difícil acogerse a esa bonificación.

¿Y?

-Pues que no estaría mal que el Estado nos ayudara en este aspecto, entre otras cosas porque a día de hoy hay menos profesionales en casi todos los sectores, por lo cual, en el nuestro los tienes que formar, lo que significa un tiempo y un coste, todo a cuenta de la empresa. Y no solo eso, es que formes a esa persona y un día te venga diciendo que le han hecho una mejor oferta y se va.

Sí, muchos problemas, por lo que vemos…

-Sí, claro… Y más cuando en los últimos años estamos viendo que el Gobierno se esfuerza en mejorar las condiciones de los trabajadores, lo cual nos parece justo, nos parece muy bien… Pero también nos gustaría recibir más apoyo a fin de afrontar de la mejor manera posible estas mejoras que reciben los trabajadores.

Antes, como hemos dicho, era usted restaurador, ahora pastelero, o repostero, y panadero… Porque también hace pan, ¿no? -Ángel asiente-, e hijo, además, de repostero, y padre de repostera…

-Sí, mi padre, durante muchos años, tuvo la Pastelería Ángel, en la calle Villalonga, de Palma, y mi hija está trabajando conmigo en la pastelería, llamada también Ángel…

¿Ha notado el cambio de restaurador a pastelero?

-Sí, claro. Antes estaba entre la cocina y el obrador, pues también hacía repostería, y ahora, sobre todo, estoy en el obrador y tras una barra de bar. Por supuesto que he notado el cambio.

-¿Qué le ha llamado la atención de la pastelería una vez dedicado plenamente a ella sin perder de vista la barra del bar?

-Pues puede que me haya llamado la atención ver que cada vez hay menos pastelerías. O que se van cerrando pastelerías. ¿Por qué? Pues me temo que es porque no hay relevo generacional. Hoy, muchos hijos de pasteleros se dedican a otros trabajos, o están estudiando una carrera, en muchas ocasiones aconsejados por sus padres, pues el de pastelero es un oficio que te obliga a levantarte temprano, a trabajar cada día… Por ello, muchos de estos negocios van cerrado… Todo, repito, porque los dueños se quedan sin sucesores, lo cual es una lástima, ya que es un oficio de lo más creativo… Porque ni te imaginas lo que puedes hacer en cuestión de pasteles… Y lo digo por mí, eh… Porque a veces he hecho alguna pieza que jamás imaginé que la pudiera hacer. Por eso, no estaría de más que el Govern, a través de campañas, potenciara este oficio entre los jóvenes, sobre todo por lo imaginativo y creativo que es. Si lo hiciera, seguro que muchos se apuntarían a él, lo cual evitaría que las pastelerías cerraran.

Volviendo al tema trabajadora embarazada. ¿Se ha dado el caso que ha llegado una trabajadora que a los dos meses de estar trabajando le ha dicho que estaba embarazada de cuatro o cinco meses, por lo que va a pedir el correspondiente permiso previo al parto?

-A mí no me ha pasado jamás eso, lo cual no significa que a otros sí les puede haber pasado. Pero a mí, repito, no.