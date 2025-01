A Manuel Cortés (Palma, 1991) la vida le cambió de golpe casi de la noche a la mañana. Pasó de ser «una rata callejera» como él mismo se define a cortar el pelo a estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo o Bad Bunny. Y todo por una broma. Diez años después, el peluquero de La Vileta echa la vista atrás desde la azotea del bloque en el que se crió y donde todavía hoy vive su padre.

«La idea del videoclip salió durante un concierto de PXXR GVNG (pioneros del trap en España) en Cala Major en 2014 . En un momento del show salió mi hermano 'el Rive', con el que me he criado, e improvisó la rima de ‘Manuel Cortés, 3.000 al mes’. El mismo día me dijo: ‘voy a hacer una canción’ y yo le contesté sin pensarlo ni darle mucha importancia: ‘vale, si tú haces la canción yo hago el videoclip’. Y así salió. Hicimos el tema pero no esperábamos que pasara todo lo que pasó», recuerda Cortés mientras fuma un cigarro.

Las manos tatuadas de Manuel Cortés.

«El vídeo lo hicimos por hacer. Fue un día que veníamos de fiesta y estábamos allí, imagínate: de resaca, alguno bebiendo aún» y añade que «al principio empezó a pegar porque la gente la cantaba pero cuando rompió fue cuando Auronplay hizo la reacción y le metió la chicha. A partir de ahí fue una explosión: la gente me pedía fotos cuando iba a los sitios. Incluso en Inglaterra un amigo me contó que había escuchado la canción». Este jueves el videoclip contaba con 2,5 millones de visitas en Youtube mientras que la reacción de Auron con 7,8 millones.

«La vida me ha cambiado a bien. Esto de hacerme conocido a mí me gusta. Siempre fue mi sueño. Mis colegas y yo llevábamos encerrados en el barrio toda la vida. Un chaval de barrio lo único que quiere es que lo conozca todo el mundo», confiesa Manuel Cortés.

Una cuchilla de afeitar y el número 3.000 son algunos de sus tatuajes.

Su vida en los bloques, dos hijas, viajes al extranjero y un proyecto de vida que desea completar con una cadena de barberías y una academia son algunos de los proyectos que piensa reflejar en un documental previsto para 2026 en el que lleva trabajando una productora local desde los últimos ocho años.

Una de las claves del éxito del vídeo fue el pegadizo estribillo ‘Manuel Cortés, 3.000 al mes’. Le preguntamos al peluquero si diez años siguen siendo 3.000 a los que contesta «(ríe) bueno, a veces sí y a veces no».