La Mujer de Verde (LMDV) es una banda mallorquina que está reventando el panorama musical en la Isla y levantando pasiones entre su ejército de seguidores. Impulsan el movimiento indie en todos los eventos con un extenso catálogo de canciones de artistas nacionales del género. Un grupo integrado por varios policías locales de Palma y un funcionario del área de innovación de Cort. De esta fusión de fuerzas del orden surgió una formación única que cuentan con repertorio cien por cien con canciones indie covers de Mallorca.

Su oferta es fresca y novedosa, prometiendo emocionarnos a través de su excelencia musical, elegancia y una propuesta artística de vanguardia. El vocalista y guitarrista de la formación es Pedro Adrover, un experimentado artista que con anterioridad forma parte de los míticos grupos Ses Bubotes, Foranom y Dream of Ethernity. Le acompañan en esta aventura Manuel Rodríguez (teclista), Tomeu Crespí (batería) Julio Basllesteros (bajista) y Rafel Alemany (guitarrista). La puesta en escena es todo un espectáculo sonoro y visual.

La banda cuida hasta el último detalle con la intención de cautivar a los asistentes a sus conciertos. Vestuario alternativo que recrea la originalidad con la que se caracteriza el estilo musical, así como su mensaje capaz de remover emociones. El pasado sábado, con motivo de las fiestas de Sant Sebastià de Palma, la formación fue la encargada de animar la reveltla en la plaça Major, donde consiguió cautivar a una plaza totalmente abarrotada de incondicionales.

Los más de 4.000 asistentes pudieron disfrutar de una noche mágica. «Era muy necesario y hacía mucha falta una banda en el panorama musical de Mallorca y, sobretodo, en el ámbito de las verbenas, un grupo que no tocara lo mismo de siempre. Que no cayera en el pozo del pop rock español de los años 80 donde los grupos se repiten más que el all i oli. Y aquí estamos nosotros, para ofrecer algo diferente, cañero y que gusta a la gente», comenta el vocalista Pedro Adrover.

Icono de la música

«Yo sólo puedo decir que soy el integrante más mayor de esta banda y recuerdo en mis años mozos venir a disfrutar en la plaça Major de las actuaciones de los mejores grupos de música del panorama nacional e internacional. Hay que recordar que esta plaza es todo un icono de la fiesta y de la diversión. Para nosotros es todo un honor y un privilegio poder tocar aquí y hacerlo ante un público entregado. Es más, nosotros tenemos una música muy divertida y diversa. Tengo que reconocer que yo no era para nada seguidor de la música indie y que gracias a mis compañeros ahora soy un enamorado de este género», comenta el veterano músico Manuel Rodríguez.

Esta banda, de reciente creación, inició su andadura musical hace aproximadamente un año y no deja de crecer. «Os recomendamos que nos sigáis a través de las redes sociales donde tratamos de mantener un contacto directo con todos nuestros seguidores. En Instagram nos encontraréis en @lamujerdeverde_band. Se trata de una nueva herramienta para interactuar con el público y dejarse llevar por esta pasión tan maravillosa llamada «música», concluyen los integrantes del grupo.