Conocéis el calendario solidario de 2025 de la Fundación Hadas Kids, que este año para su confección ha contado con la colaboración de ASCAIB? Pues si es no, os recomiendo que os hagáis con uno. Y os lo recomiendo por cuatro motivos, a saber: Uno, por su magnífica presentación a todo color, con fotografías muy cuidadas. Dos: porque en él han colaborado doce magníficos, conocidos y reconocidos chef, uno por mes, que ofrecen una receta de un plato para que lo hagáis en casa, además de tres ideas para otros tantos, también para hacerlos en casa. ¡Ah! y todos los platos que se presentan han sido elaborados con productos locales. Que ese es otro dato a tener en cuenta.

Quién es quién

Dichos chef son: Enero, Andreu Genestra, de Andreu Genestra Mediterranean, (que presenta la receta de calamar relleno de cerdo & foie con caldo de sopas mallorquinas); febrero, Ariadna Salvador, de Ninum (postre de guisantes, fresas y rosas); marzo, Álvaro Salazar y María Cano (salmorejo de tomate y mango con sardina curada); abril, Marga Brunet, de s’Era de Pula (coca de aceite a la mallorquina con sardina en vinagre); mayo, Miquel Calent, de Cuit/Ca’n Calent/Es Chic (aguiat de pilotes); junio, Irene Martínez, de Nus Restaurante (Saam de langostinos con verduras crujientes de verano y mayonesa de mango); julio, Matías Providentti, de Cantina Ca’n Olivo/Maleva (trempó con migas de bacalao); agosto, Jordi Cantó, de Sa Clastra (coca de albaricoques); septiembre, José Cortes, de Finca Treuret (canelón de berenjenas relleno de ratatuille, BBQ y hierbas frescas); octubre, Cati Pons, de Els fogons de plaça (frito de setas y camaiot); noviembre: Cati Pieras, de Daica Restaurant (coquitos de boniato); y diciembre, Santi Taura, de Dins Santi Taura (escaldums de gallina amb peres).

Dos motivos más

El tercer motivo de hacerse con el calendario es porque en él se da una explicación de lo que es la Fundación Hadas Kids, y la misión social que está llevando a cabo, por lo cual, adquiriéndolo, colaborarás con la causa y objetivos de la misma. Y cuarto, porque en él, el chef Koldo Royo, Fundador y presidente de ASCAIB, da a conocer el por qué colaboran con la Fundación Hadas Kids desde hace varios años y por qué han sido elegidas estas recetas por parte de los cocineros, destacando, además, la importancia de la cocina a la hora de reforzar lazos.

Diseño y fotografía

Hay que decir también que dicho calendario, muy bien cuidado en cuanto al diseño y a las ilustraciones, ha sido posible, además de por los cocineros citados, por las magníficas fotos que lo ilustran, obra de Leo Foco Photofrapher, y por la maquetación, de Luis Montané.

Quiere volver

Diana de Francia, viuda del duque Karl de Würtemberg, pasó fugazmente por Palma, hospedándose en su hotel de siempre, el San Jaime, de la calle del mismo nombre, para, a pocos días de la Noche Buena, viajar con un matrimonio amigo a Lourdes, con el fin de pasar las Navidades y Año Nuevo, «pues no quiero quedarme sola en Altshausen», el castillo dónde vive.

Y es que dada su situación familiar, viuda y con los hijos ya mayores, casi todos casados y algunos, como Matilda, con hijos también ya casados, ha decidido este año pasar estas fiestas lejos de su casa, donde no se siente cómoda, viniéndose unos días a Mallorca, «donde sigo buscando una casa para vivir durante todo el año, pues aquí, sobre todo por el clima y los amigos que sigo teniendo, me siento muy a gusto. Además, Mallorca ha sido desde siempre como mi segunda casa, pues aquí hemos tenido tres de ellas, Zherezade (cerca del antiguo Casino), La Perla (entre Andratx y el Port) y Flor de Lys (en Esporles), además de un barco, el No lo sé, con el que hemos recorrido diversos puntos del Mediterráneo, sobre todo cuando nuestros hijos eran más jóvenes». Así que –como hemos dicho–, antes de Noche Buena viajó a Lourdes, «con el fin de rezar a la Virgen y ofrecerme como voluntaria para acompañar a los enfermos que la visitan», cosa que, según nos contó desde allí, «no ha sido posible, ya que no han venido muchos. Eso sí, frío y nieve sí que hemos tenido, tanto que me he tenido que comprar un impermeable de color blanco para no enfriarme ni mojarme».

Diana de Francia ha pasado parte de las últimas Navidades en Lourdes.

Después de Lourdes, y antes de regresar a Althausen, pasó unos días por Carcasonne, desde donde, con la muralla a su espalda, nos envió una foto, deseándonos un feliz y próspero 2025, cosa que también le deseamos a ella.

Fundación D Diane

No sabe todavía cuándo se reinstalará en la Isla, y si lo hará en Palma, en los alrededores o en alguna localidad próxima. Lo que sí tiene muy claro es que, por cuestiones de comodidad y, sobre todo, de seguridad, no vivirá alejada de los núcleos urbanos, «pero a ser posible me gustaría que mi casa estuviera rodeada de campo» .

Por cierto, Diana de Francia, según nos cuenta, recientemente ha creado una Fundación, D Diana, se llama –con una estrella de cinco puntas entre la D y la D, otra encima de la i, y otra después de la n–. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, presidida por ella, y de la que forman parte José Pomar, Rosa Chico, Francisco Egea y Fernando Picornell, de la cual quedamos en hablar una vez que esté de nuevo en Mallorca, que será, a no mucho tardar... Tal vez a finales de este mes.

Pues aquí la esperamos, Alteza.