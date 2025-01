En otras ocasiones os he hablado de Jesse Carpulla Luca Cavasian, conocido también como Sifu (palabra que en chino significa maestro) Jesse Tao Yin Yang. Nacido en Biella, en el norte e Italia, vive en Mallorca desde el año 1998. Es hombre bandera, acróbata, taoísta, y desde hace unos años dedicado plenamente a la espiritualidad, y como miembro de la IPA, o International Police Association, es instructor policial y militar de defensa para reducir a delincuentes.

¿Que por qué traemos hoy a Jesse a esta ventana? Pues porque, por segundo año consecutivo, ha subido al Puig Major a pie y descalzo, caminata que el pasado 30 de diciembre inició en el párking que hay una vez pasado el túnel cercano al Gorg Blau, «un recorrido de 1.445 metros que hice, ida y vuelta, y descalzo, en 45 minutos, sin beber y con dos dátiles para el camino».

A esta caminata, Jesse la considera como una hazaña, en la que no hay ningún límite, pues puede ocurrir de todo, y que sirve para aprender a dominarse a uno mismo. «Por eso, mientras pueda, la voy a seguir haciendo, año tras año». ¡Ah! Y que lo haya hecho solo en dos ocasiones, no quita en que sucesivas pueda ir acompañado de las personas que estén dispuestas a hacer el recorrido descalzos, sin prisas, pero sin pausas».

¿Qué recorrer 1.445 metros, en 45 minutos, no es nada del otro mundo? Bueno, pruébenlo, pero descalzos, y sin llevar consigo ni una gota de agua, como ha hecho él. Y háganlo, repito, descalzos, pisando donde no hay asfalto, ni siquiera un camino de tierra, y parte de él cuesta arriba, donde a poco de echar a andar, seguramente te entran ganas de dejarlo, pero si tienes dominio de ti mismo sigues adelante.

Año de la serpiente

Pues que salimos de un Año Nuevo, y ya estamos en puertas de otro Año Nuevo, este de los chinos, que como son ya tantos los que viven en Mallorca, su celebración no pasa desapercibida desde hace años.

Y este año, para los chinos, su año es el de la serpiente.

Cristina, dueña de La cocina china, ya nos ha enviado la invitación para la cena de Año Nuevo chino, que celebrará en dicho restaurante el próximo 6 de febrero, «a la que, según las previsiones que tenemos, va a asistir mucha gente, bastante más, que el año pasado».

Pues ya será gente, eh, pues el año pasado se llenó el restaurante. Que no es pequeño. Por cierto, que en el menú no falten las naranjas chinas.

¡¡¡Vándalos!!!

Viendo la imagen de sobre estas líneas, lo que se ha producido es un atentado a una de las obras del escultor George Sugarman, instalada en el Parc del Canòdrom. Solo se nos ocurre decir una cosa a sus autores: ¡Sinvergüenzas! Y otra al Ajuntament: ponga más vigilancia. Y si en ese lugar, cada dos por tres, actúan los vándalos, y lo hacen a sus anchas, es porque nadie se lo impide.

¡Sin palabras! Una vez más, los vándalos han actuado sobre esta escultura.

Demasiadas piedras y hierbajos

Un ciudadano, vía WhatsApp, bajo el título de Año nuevo, vida vieja, nos escribe sobre los parterres que hay frente al Palau de Congressos, bastantes descuidados, pues a quién corresponda deja que crezca la maleza por entre las blancas piedras que lo adornan que contrastan con las tapas oxidadas de Emaya y Telefónica que hay ellos, «y que son parterres a modo de carta de presentación de Palma –en alusión a que está en una de las entradas a Ciutat–. La responsabilidad de que estén así es del Consell, lo cual no exime al Ajuntament por no saber coordinarlo con esta institución, o ejecutarlo por su cuenta. Algo así –apostilla el ciudadano– me parece tan importante como la ejecución de cualquier obra faraónica».

Pobrísima decoración del parterre.

Ahí, se ve poco verde, ¿no?

Y no le falta razón, y más tratándose de un lugar que entra en los planes del alcalde Martínez, como bien dijo en su discurso de Cap d’Any, refiriéndose al edificio de Gesa y al Palau de Congressos –entra por estar delante de este último edificio–, «para que Palma se convierta en un lugar de referencia y en la capital de la cultura europea».