Antes de Navidad recordamos a quién corresponda de Cort que la zanja de Marqués de la Fontsanta, esquina con Avenidas, denunciada hace tres meses, y a raíz de eso, reparada de la forma más chapucera, a base de gravilla con alquitrán, estaba casi en peor estado que cuándo la avistamos por primera vez. Pues bien, a día de hoy, desde hace unos días, la zanja completamente agrietada es historia. La otra tarde, yendo a El Corte Inglés, nos llevamos la agradable sorpresa de que había sido reparada, y esta vez, por lo que apreciamos, de forma más sólida que antes. Al menos, visualmente da la sensación de que es así. Ahora bien…

Más ladrillos levantados

Se ha solventado el problema, sí, pero a medias. Porque ya que estaban los obreros allí, viendo que la zanja había provocado una grieta en la calzada, grieta desde la zanja a la acera de enfrente, cada vez más remarcada, no se les ha ocurrido taparla a fin de evitar que con el tiempo se vaya haciendo mayor y terminando convertida en zanja. Porque como se ha demostrado, todo lo que está mal tiende a empeorar. Por lo cual, lo de la grieta es evidente que tiene que ser arreglada. Pero ya. De lo contrario, se hará cada vez más ancha y más profunda. Y todo por no haberla arreglado cuando estaban reparando la zanja.

El paso reparado por Cort. Foto: Click

¿Recordáis que hace unas semanas publicamos que unos jóvenes abrieron un boquete en la verja que rodea al parque Wifi, sito delante de la Comandancia General de la Guardia Civil, con el fin de montarse un botellón, o algo así? Pues bien, no solo esa parte de la verja sigue como estaba, sino que, además, han abierto otra, en otro lugar, también para entrar en el recinto cuando este cierra. ¿Qué por qué sucede eso? Pues porque no hay vigilancia. No es una deducción, sino una realidad… Porque, si no, pregunten, a los vecinos…

El acceso al Parque Wifi, violentado para acceder. Foto: Click

Por otra parte, si hace unos meses repararon el césped artificial del campo del futbito de dicho parque, observamos que este vuelve a estar destrozado totalmente. Vamos, ¡que menudo ensañamiento han hecho con el césped! Todo por lo mismo: por personas que no respetan el mobiliario urbano, ni a quiénes disfrutan de él, destruyendo cuanto encuentran a su paso, y también porque esas personas se amparan en que la zona no está vigilada. Porque, nunca, jamás de los jamases que hemos pasado por allí, que han sido bastantes, tanto de día, como de tarde o anocheciendo, hemos visto policía, ni a pie, ni motorizada.

Y lo mismo decimos de las escaleras del aparcamiento público que hay en dicho parque, que a según qué horas que vas a buscar el coche que has dejado aparcado, te encuentras en ellas con gente consumiendo sustancias poco recomendadas; es más, incluso te las ofrecen. Pues que conste. En el Wifi la vida sigue igual… De mal.

Conferencia y concierto

Me encontré con Sandro Fantini, una de las pocas enciclopedias vivas de lo que fue, sobre todo musicalmente hablando, la Mallorca en los años 70 y 80 del siglo pasado. Me recuerda que el próximo sábado, día 18 de enero, a las 11 horas, en el castillo de San Carlos, con el fin de recordar uno de los eventos más importantes que se celebraron en Palma por entonces, el Musical Mallorca, en el que se dieron cita cantantes punteros en todo el mundo, además de reconocidos directores de orquesta, como Ray Conniff, Mantovani, Augusto Algueró, Astro Piazzola, etc., y actores de cine y televisión en boga en aquellos años, lo cual supuso una gran promoción de la isla a nivel mundial, pronunciará una conferencia. Será presentado por Joan Carles Palos. Para asistir a ella, es imprescindible confirmar asistencia, vía WhatsApp, al 629679479.

«Por otra parte –añade Sandro–, el 24 de enero, en el Conservatorio, la banda de música municipal dará un concierto que girará en torno a bandas sonoras de películas compuestas por directores que asistieron a dicho festival.

Y hablando de actos, Madò Pereta me informa que el próximo 11 de enero, en el Auditorium de Peguera (Calvià), se celebrará la Gala Solidaria a favor de los damnificados de la dana de Valencia, acto que presentarán Manu Blanco y ella, y en el que actuarán Mi gran noche (un homenaje a Julio Iglesias, Raphael, Nino Bravo y Roberto Carlos), Los Javaloyas y Tardes en el café. Donativo solidario: 15 euros, que se puede hacer efectivo a través de www.notikumi.com, 971139181, o cultura@calvia.com (los tickets se recogerán en taquilla el mismo día de la Gala).