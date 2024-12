Con el permiso de todos, a partir de mañana, nos vamos a tomar unos días de descanso hasta el 1 de enero de 2025. Porque ya es hora de que les deje de dar la murga, aunque solo sea por unos pocos días.

Antes de irme, quiero recordar que el día 1 de enero de 2025, como hemos hecho en otros 1 de enero de años anteriores, nos veremos en la playa de Can Pere Antoni, de Palma, para darnos el primer baño del año. La invitación es para todos, para los asiduos a dicho baño y para los que quieran sumergirse en el mar ese día. Quiero decir que estáis todos invitados. ¡Ah!, y los que os bañáis a diario en ese lugar, que no falte ni uno a la cita, eh.

En cuanto a lo demás, pues no he hablado con Toni de la Mata, el más veterano entre los veteranos de este primer baño del año, entre otras cosas porque prácticamente es imposible, ya que está en eterna luna de miel, pero seguro que traerá la mesa para los cafés, mientras que las viandas, como cada año, desde ya ni nos acordamos, nos las traerá Ángel Cortés de su pastelería y… Pues que nos lo vamos a pasar muy bien, haciendo votos para que 2025 llegue cargado de felicidad para todos.

¡Ah!, también a todos os deseo que el domingo, 22 de diciembre, la Lotería Nacional se pare en vuestras casas y, cuando menos, deje un pellizco. Pues eso, suerte, Feliz Navidad... Y nos vemos el 1 de enero en Can Pere Antoni!

La bala y la mosca

Noches atrás, recordando los tiempo de cuando en esta misma página escribía La Noche, lo que me obligaba a salir de noche para ver lo qué pasaba por ahí, volví a salir, primero a cenar y luego a tomar una copa, en lo cual –tomar una copa y a trasnochar– reconozco estar bastante desfasado. Tras cenar, con el restaurante a tope de gente, la mayoría nos fuimos por Blanquerna buscando ese lugar para la copa, encontrándonos con que todos los locales, o estaban cerrando o iban a cerrar, así que caminando llegamos a la Mosca muerta –así reza el rótulo sobre la puerta de entrada–, en Ausias March, nombre que nos llamó la atención, y más cuando mosca y muerta están separadas por una bala… Y nos llamó la atención porque no es fácil matar moscas a tiros, que es lo que pensamos que quiere dar a entender el título: que la mosca murió de un balazo.

Tras entrar, ocupamos la mesa que está junto a la Harley Davidson de color negro, aparcada, junto al árbol de Navidad, completamente iluminado, que uno se encuentra a la derecha, según entra.

Y a poco conocimos al dueño, Jorge Ocampos, que es también cocinero, barman y camarero. Y que además, no solo canta sino que también compone. Hasta el momento dieciocho canciones –nos dice–, cuatro de ellas sonando –no todas de golpe, claro– en el local con sus correspondientes imágenes –entre ellas, él cantando– proyectadas en las pantallas que hay en una de las paredes.

Jorge, que es colombiano, reconoce que «no es fácil matar una mosca de un balazo, pero el título del rótulo de la entrada no deja de ser atractivo… Aparte que es también cómo se titula una de mis canciones».

«¡Ah, pero ¿también canta?», le preguntamos, haciendo como si no supiéramos que canta. «No solo canto, sino que también compongo. Tengo 18 temas compuestos por mí, de los cuales, cuatro hago sonar en el local. Bueno, sonar y ver, pues son vídeos de mis canciones».

En el local habría unas cuatro mesas ocupadas, una con dos personas cenando y las otras tres con gente bebiendo y charlando. En una de ellas había solo mujeres, se acercó Jorge para cantarles sobre la canción que estaba sonando, Así es mi vida, compuesta y cantada por él. Nos llamó la atención lo que dice respecto a las deudas, «…y si a alguien yo le debo, que llame pa pagarle», o sobre el dinero en sí, al que no se aferra, porque «así como entra, sale», y que si tiene dinero «me lo merezco, pues trabajo todo el día», a la vez que reconoce que es «un bohemio y un galán», que disfruta de su vida «por lo que no la piensa cambiar».

Luego, más tarde, abordamos el tema de las comidas, «yo soy el que hago los mejores nachos, tacos y fajitas», y en cuanto a carnes «las hago al barril, metiéndola en un barril de acero inoxidable, haciendo que el fuego le dé de lado, consiguiendo una carne riquísima».

Y en cuanto a la noche, «pues ya ve, amigo. Entre semana, algo flojita. En fin de semana muy bien, mucha gente. Y en cuanto a público, aquí vienen españoles, alemanes, colombianos… Y es que aquí todo el mundo es bien recibido. ¿Qué si suelo salir a cantar? Pues ya ha visto que sí. Cuando veo que puedo, que el ambiente está para que cante, salgo y canto. Incluso si estoy cantando en la pantalla, como he hecho ahora».

Además del de Así es mi vida, tema que cantó a la vez que sonaba en la pantalla, tiene los videoclips de otros tres, Mosca muerta, Fantasías y De esposa a amante, que a nada que alguien los pida, si no está ocupado, sale y los canta.

Cena para uno

lNo me quiero despedir hasta el día 1 de enero, sin recordarles el Christmas dinner que tendrá lugar el 24, Noche Buena, por la noche, en el Muse (calle General Ricardo Ortega), a cago de The Petite Production Company, que representará la corta, pero divertidísima comedia, Diner for one, cena para uno, o mejor, una dama ya mayor que vive sola, y que cena, naturalmente, sola, siendo servida por un mayordomo, que entre plato y plato se toma una copa y... Pues os lo podéis imaginar como termina la cosa. La obra es en inglés, la protagonizan Paul Cemmick y Katheleen Bendelack. También hay que contar con la colaboración de Pedro Contreras, que ofrecerá una recopilación de lo mejor de la esfera musical de los 80.

El libro de Carlos Penas

lPor otra parte, os recuerdo que el 28 de diciembre, a 19 las horas, en el Hotel Artmadams, Patricia Chinchilla presentará el último libro de Carlos Penas, La regla crítica.

El acto promete estar muy animado, ya que va a ir mucha gente. Así que nos veremos en él.

Y lo dicho: Nos volvemos a ver el próximo 1 de enero. ¡Feliz Navidad! y mucha suerte con la lotería.