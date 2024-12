Juan Mellen es el presidente del Design Institute of Spain (DIOS), uno de los think tanks de referencia del sector del diseño en España. La organización echó a andar en 2019 gracias al impulso de empresas como el Grupo Cosentino con la intención de mejorar el posicionamiento de las empresas de este país a nivel internacional y mejorar su red de clientes y servicios con la intención de ser más competitivos. Mellen proviene del campo de la publicidad y las relaciones públicas, un perfil no técnico pero válido a la hora de divulgar los objetivos de esta entidad.

¿Podría explicar qué es DIOS?

Somos una organización privada que busca promover el diseño como un valor estratégico para nuestro país. El diseño posiciona a los países como una economía que se encuentra en progreso y que impulsa el avance tecnológico o la innovación, entre otros. ¿Qué valoración hace de este lustro de trayectoria?

La idea inicial era recibir ayuda por parte del Estado pero al cambiar de Gobierno hubo un año de impass. Debido a la inacción del nuevo Ejecutivo impulsamos la asociación desde el sector privado en abril de 2019. Lo que hemos hecho en estos cinco años ha sido romper esa endogamia sectorial. No queremos quedarnos solo en la dimensión estética. Diseño es igual a industria más cultura. Incluir el diseño a nivel de posicionamiento económico. ¿Qué proyectos o iniciativas han impulsado en este tiempo?

Hemos puesto en marcha muchos proyectos divulgativos como el Mallorca Design Day, el cual vemos como una herramienta de promoción y un nodo de difusión de cultura y diseño. Una de las iniciativas más importantes ha sido desarrollar un think tank que sirve como foro de pensamiento para grandes empresas. Estamos construyendo el valor del diseño vinculado al negocio a nivel estratégico. Intentamos también conectar las empresas que realizan buen diseñas con clientes y ejercer de nexo entre oferta y demanda. ¿Cómo está posicionada España a nivel internacional en el mundo del diseño?

España es líder en diseño. Evidentemente, hay sectores en los que somos más líderes que otros pero somos punteros en creación. Somos un país hipercreativo que se puede comparar con otros como sería Italia, que es con el que siempre nos comparan. Yo diría que estamos en el Top-5 a nivel mundial, no solo por una propuesta de valor con la imagen en sí, sino por nuestra competitividad.