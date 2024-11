La Biblia del Clash Royale

Con más de 616 millones de descargas desde su publicación, Clash Royale es una de las apps para móviles más populares del mundo. Ganador del Google Play Awards en 2016 este videojuego de estrategia se ha convertido en uno de los más populares y exitosos de la última década. Consciente de ello, el escritor y propietario de la editorial mallorquina Dolmen, Vicente García, acaba de publicar lo que podríamos definir como la ’guía definitiva’ de este videojuego.

García explica que «quería potenciar mi relación con mis hijos, que aunque se encuentran en plena adolescencia tengo una gran conexión con ellos y me apetecía mantenerla. Un día les pregunté ¿qué juego hay ahora mismo que funcione? Y me hablaron del Clash Royale. Esto hace dos años y medio en Can Joan de s’Aigo. Uno de mis dos hijos me mostró el juego en el móvil , jugué una partida y me acuerdo que me pasaron por encima. A partir de ahí me piqué un poco y me di cuenta que había mucha gente que jugaba».

«Obviamente, mi mente de editor está por encima de la de autor. Y les pregunté si había mucha gente y me dijeron que sí y pensé en buscar a alguien que escribiera un libro. Yo todavía no había empezado a jugar mínimamente en serio. La idea es que el libro sea una guía para la gente que está empezando y para aquellos que se quieren consolidar», explica el autor y añade que «también me salió un poco la parte de padre y añadí algún consejo para que ni este ni ningún videojuego condicione su vida».

Méritos

El autor apunta una de las interesantes claves del 20º videojuego más descargado de la historia de Google Play: «Aunque está muy pensado para engancharte a nivel económico no es crucial gastar dinero para ser competitivo. Mis hijos lo distinguen entre Pay to Win (pagar para ganar) o Pay to Fast (pagar para ahorrar tiempo). Aquí debes ser bueno para imponerte».

Preguntado por los secretos para vencer en Clash Royale, García responde que «como todo en la vida: experiencia. Dedicarle tiempo y aprender del prueba-error. Es un juego de estrategia que se basa en el equilibrio para estructurar un mazo de ocho cartas y vencer al rival».

Como nada es casualidad, García disfruta contando que llegó al nivel máximo del juego (las ansiadas 9.000 copas) el día que el libro salió a la luz. El final perfecto a una historia royal.