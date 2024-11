La ex primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama es una gran enamorada de Mallorca. Durante los últimos veranos, durante el mes de agosto, la esposa de Barack Obama visita a sus buenos amigos, el exembajador de Estados Unidos en España James Costos y su marido, el interiorista Michael Smith, en la Isla. Suelen ser unas breves estancias de tres a cinco días en los que no viaja con su esposo. Obama ayer se alojó bajo el mismo techo en una finca del interior de la Isla, donde ha estado su esposa, pero lo hizo sin ella. La pareja no coincide en Mallorca. Hacen vida por separado. A Obama le gusta la Isla por el golf y a su mujer, Michelle, por la gastronomía, el senderismo y la cultura.