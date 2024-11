Píldoras de humor doméstico

Si alguna vez entonó la cantinela del ‘Un, dos, tres, responda otra vez’; si se asomó a un universo mágico habitado por electroduendes, y si contempló la Luz de luna o vislumbró la Estatua del Jardín Botánico, me temo, querido lector, que ya peina canas. La vida habrá perdido parte de su magia y el desencanto crecerá por momentos, pero no se alarme: Palo Capilla aterriza en el FesJajá con un monólogo donde encontrará migajas de los 80 y 90, sazonados con la frenética cotidianeidad del día a día, divertidas torpezas vitales y las peripecias habidas y por haber de una señora demasiado joven para ser vieja y demasiado vieja para ser joven que está entrando en fase de flacidez y desea compartir con el público su monólogo titulado ¿Qué me estás container?, con el que aterriza en la sala Rívoli Aficine este domingo, a las 19.00, dentro del FesJajá.

La madrileña Paloma Capilla, conocida como Palo Capilla por el público, llega con un show de humor doméstico y gags con los que «todos se pueden sentirse identificados». Humor blanco -que no blando- apto para todos los públicos, con unas gotitas de ironía y los ecos de una vida familiar que confronta su devenir en los años 80 con el de sus hijos en la era del ‘todo a un click’. «La gente va a reírse de cosas que nos pasan a todos, es un humor muy de andar por casa», apunta Capilla.

Como decíamos, la década de los 80 constituye un enorme caldo de cultivo, del que se sirve para armar un espectáculo que, aunque sea entre líneas, evoca a la primera generación de jóvenes españoles que disfrutaron de la era del bienestar y la cultura pop que ya imperaba en otros países más desarrollados. «Soy muy fan de los 80 y 90, tengo la colección entera de La bola de cristal», apostilla. «De aquella época me flipan muchas películas, series y bandas como Police o Iron Maiden», pero aunque el pasado, la familia y la rutina de lo ordinario hinchan las velas de su monólogo, lo más destacable en su biografía es su pasado...

La humorista se desempeñó como abogada durante 19 años. Una vida entera revolviendo papeles… «Pues sí, aunque tengo que reconocer que siempre me lo pasé bien. De todas formas yo no pegaba en eso, estaba por dinero y en la comedia estoy por amor. Terminé la carrera y enseguida encontré curro, paralelamente compraba una casa y había que pagar hipoteca, así que no me quedó otra que estar casi veinte años ejerciendo de abogada». Ahora afirma que «no volvería ni de coña, me tendría que ir muy mal para hacerlo. Yo era de las que leía el BOE todas las mañanas, la ley cambia constantemente y te quedas obsoleto a la que sales de ahí».

Aunque empezó tarde en el stand up, siempre tuvo una vena humorística que decidió explotar con una formación que le ha llevado a trabajar junto a primeros espadas de la actuación como Luis Zahera. «El otro día comentaba con él que en esta vida todo se puede aprender. Unas veces tienes un don para plantarte frente al público y otras te lo tienes que currar, pero todo es factible con preparación». Antes de finalizar la entrevista le preguntamos por el momento que está atravesando la comedia hecha por mujeres en este país. «Es verdad que está creciendo la contratación pero creo que puede ir mucho mejor, a mi me mola actuar con otras compañeras, hay muy buenas humoristas a las que no se les está dando la oportunidad».