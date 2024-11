«Mis libros son crónicas documentadas sobre el hecho o los hechos tratados»

El próximo viernes, 22 de noviembre, a las 19.00 horas, el escritor e investigador en la historia militar de las Islas Juan José Negreira presentará su libro La Guerra Civil en Cabrera. El evento tendrá lugar en la Biblioteca Pública de Palma Can Sales, sita en la plaza de la Porta de Santa Catalina, 24, de Palma. Le acompañará en la presentación Manuel Aguilera, autor del prólogo de dicho libro.

¿Y cuántos libros ha escrito Negreira hasta fecha? Pues si mal no recordamos, la primera entrevista que le hicimos sobre el libro que escribió fue a principios de los años 90 del siglo pasado en el bar Güell, dato que él me confirma, y pues que desde entonces no ha parado.

Currículo incompleto

Juan José Negreira Parets (Palma, 1957), que como hemos apuntado más arriba es un estudioso e investigador, especializado en la historia militar contemporánea de Baleares, inició, en 1985, el estudio sobre la participación balear en las distintas campañas. Como resultado de sus investigaciones, nos encontramos con los siguientes libros: Voluntarios baleares en la División Azul y Legión Azul 1941-1944 (publicado en 1991); Mallorquines, menorquines y pitiusos en la guerra de Cuba 1895-1898 (1998); Baleares en la guerra de las Filipinas 1896-1898 (2006); Cabrera 1936, el paraíso roto (primera edición, 2007, y segunda, ampliada y revisada, en 2024); y Menorca 1936, violencia, represión y muerte (primera edición en 2013, segunda en 2022 y tercera edición en 2024). Dentro de la colección de transcripciones Fuentes documentales de la Guerra Civil en Baleares, tres de sus volúmenes. Y en colaboración con otros autores ha publicado: con Francisco Torres García, Casi no tuve tiempo. El comandante José Alemany Vich en la División Azul (Editorial SND, 2021); con Juan Bernardo Albertí Dumas y Miguel J. Deyá Bauzá, Historia del Regimiento de Infantería Palma 47 (Editorial Galland Books, 2022); junto a otros once autores, ha publicado Riga, la retaguardia de la División Azul, y con Carlos Caballero y Francisco Torres La División Azul en el Gulag (SND, 2024). Recientemente ha publicado su tercer trabajo sobre la aportación balear a la División Azul: Prietas las filas. La División Azul 1941-1975 (Editorial SND, 2022).

Libros aparte, ha colaborado en diversos documentales para la televisión, así como en revistas especializadas. Además de todo esto, lo cual no es poco, viene ofreciendo conferencias tanto presenciales como en canales de Youtube.

«Nunca he recibido amenazas»

Hablamos con él la otra tarde. A decir verdad, es muy cómodo hacerlo, a la vez que te sorprende lo mucho que sabe y lo bien documentado que está. Según nos cuenta, a la hora de escribir los libros, ha buscado la información, «siempre que se pudiera», matiza, en el Archivo Militar intermedio, así como en el Juzgado Togado Militar de Palma o bien cuando ha sido necesario, en los archivos militares de Ávila, Guadalajara, Segovia, Archivo Histórico Nacional, etc.

Nos comenta también que en ningún momento, por la temática que ha tratado en casi todos sus libros, no ha recibido amenazas de ningún tipo por parte de nadie, «…ya que no creo que haya motivo para ello, pues todo está muy bien contrastado. Y sé por distintas fuentes que puede que se me critique, incluso que lo hacen quiénes no han leído ninguno de mis libros, lo cual, naturalmente, no me preocupa ni me quita el sueño».

Y en cuanto a un nuevo libro, nos adelanta que para 2026 «presentaré un nuevo libro sobre la Guerra Civil en Menorca, un trabajo, como los otros, complejo y muy laborioso, que me ha obligado a llevar a cabo una extensa y profunda investigación, a lo cual estoy acostumbrado».

«Soy investigador»

A Juan le conocemos desde hace muchos años. De cuando trabajaba en Iberia, en el aeropuerto de Palma, compañía a la que estuvo ligado durante toda su vida. ¿De dónde sacará el tiempo este tipo –nos preguntábamos– para estar currando y al mismo tiempo estudiando?, pues viendo lo que escribía y la cantidad de datos que aportaba en sus libros, pensamos que sería, como mínimo, licenciado en Historia y... Pues no.

Antes de entrar de lleno en el libro que presentará, La Guerra Civil en Cabrera, nos aclara que «académicamente, no me considero historiador, es más, no tengo ninguna licenciatura que lo avale, pero reconozco que sí soy un investigador incansable e incombustible. A lo largo de treinta años de no parar de investigar, poseo un fondo documental tan importante que me permite casi no tener que salir de casa en los próximos años. Mis libros son más bien crónicas documentadas sobre el hecho o sobre los tratados. Y eso sí, puedo presumir de ser un autor cuyos trabajos están basados, en un 80 por ciento, en fuentes primarias obtenidas día a día, mes a mes, año a año. Si luego el resultado es bueno, o no... Será el lector quien lo juzgue».

Volviendo al libro Guerra Civil en Cabrera, ¿de qué trata? Es más, ¿acaso hubo Guerra Civil en Cabrera?

El libro describe con todo detalle y muy minuciosamente los hechos ocurridos en la isla desde el inicio de la sublevación de 1936 hasta mediados de septiembre.

¿Y en qué se ha basado para lograr esa minuciosidad y detalle?

En el año 2007 publiqué una primera versión, pero, gracias a nuevas consultas, he podido obtener más documentación y, sobre todo del archivo del juzgado militar, nuevas causas con una valiosísima aportación documental que me ha hecho variar y complementar unos episodios.

¿Se sabe entonces quiénes fueron los verdugos y quiénes las víctimas?

Aunque pueda parecer paradójico, de una forma u otra, todos acabaron siendo víctimas. Y precisamente los hechos de Cabrera demuestran que en España se produjeron una serie de acontecimientos encadenados, en los que el azar y las circunstancias tuvieron mucho que ver y que nos demostraría que, en mi modesta opinión, aquella gran tragedia no sería el resultado de las dos Españas, teoría muy maniquea que divide a los contendientes en fichas blancas y negras sobre el tablero, sino más bien el torbellino provocado por una serie de fuerzas, que arrastraron a una inmensa mayoría de españoles que solo deseaban vivir en paz.