En el año 2006 el cómico Toni Nievas (S’Arenal, 1976) fue uno de los primeros creadores de contenido de Youtube un año después de su creación. Su humor desconcertante y un personaje que era muy dificil de separar de la persona le permitieron abrirse paso en la escena nacional hasta que un día todo cambió. Nievas ha escrito el ensayo biográfico Mis días de vídeo donde aborda el fenómeno del videoclub en los años 80 y 90 a partir de su propia biografía. Aparte de eso, en esta entrevista habla de como ha cambiado su vida y su situación actual.

Hola, Toni ¿Cómo está?

Pues he acabado en el Arenal encerrado en mi casa sin posibilidad de desarrollarme creativamente. Frustración. Me parece injusto y tengo una sensación de soledad por haber estado creando tanto durante años para acabar en ningún lado. No sé qué más tengo que hacer para salir adelante.

¿Por qué ha terminado en esta situación?

Por una mala gestión de mi cabeza y de mi actitud. Durante una época me pasaron cosas muy chulas y las aproveché, pero mantenerse es muy difícil. A veces he dado la imagen de ser un puto loco que va a lo suyo con esa etiqueta punk que a veces se me pone y que voy obsesionado con lo mío y no paro. Ahora soy casi invisible ¿Un personaje de culto, un genio maldito? como me llaman algunos. A lo mejor sí. Desde el momento que no puedo trabajar de lo mío, no recibo nada de nadie. Ningún mensaje. Cero ofertas hace tiempo.

¿Qué le gustaría conseguir?

Volver a rodar, seguir escribiendo y vivir de mis vídeos y mi creación. En una época trabajé en productoras, en el programa de radio de Dani Mateo, con Buenafuente, en la SER con Raúl Cimas, hago la peli 'Como todas las mañanas' y actúo en directo durante 10 años en salas, pero no sé si se mezclaron mis problemas personales, mi economía con que me están pasando cosas guays que no supe gestionarlo.

¿De qué se arrepiente?

De gestionar mal muchas cosas y no saber vender una actitud más positiva. No ser un personaje social y un diez como vendedor. Solo soy un puto loco creativo y un maldito. Además, el personaje le ganó muchas veces la batalla a la persona. Muchas veces viene el personaje y te habla como si fueses él. Eso es raro pero también es divertido que la gente se crea que Toni Nievas es como los vídeos pero eso es en parte por haber hecho bien la obra. Realmente la gente no sabe quién soy y eso es guay.

¿Quién es Toni Nievas?

Un tipo del Arenal que ha currado en hostelería muchos años, hijo de camarero y limpiadora de hotel. Criado en los 80 con poca formación y un currante de los hoteles que se esforzó por salir de allí y hacer cosas diferentes.

¿Su educación fue el cine?

Mi educación fue el videoclub. Lo cuento en el libro. En un entorno totalmente deteriorado como el Arenal: socialmente destruido, oscuro, gris, un barrio ochentero, fracaso escolar, hoteles... Yo me crío con una abuela andaluza analfabeta mientras mis padres trabajan todo el día. Entonces de la noche a la mañana aparece en cada esquina un videoclub. Contando me salen unos veinte solo en mi barrio. Empiezo a ir con mi hermano y esa es mi formación. Esos recuerdos los plasmo en el libro explicando el fenómeno y los cambios de formato.

¿Qué películas le marcaron?

Todo el cine ochentero. El cine de acción bueno y el malo, Woody Allen, Monty Python, Stallone… en nuestra época no había cine malo. Lo alquilabas, lo metías en el VHS y era maravilloso. Nadie te calentaba la cabeza con su puta crítica. No. Todo era increíble. Ese cóctel de locura te forma: cine de ninjas, Swarzenegger, japonés, culturismo, terror, basura. Generación del videoclub. A partir del DVD empieza el ‘cine’: filmografías y autores. Pero eso en los 80 no existía. Veíamos las pelís de Scorsese sin conectarlas, no sabíamos quien era.

¿De dónde es?

No sé, del planeta Arenal. Otra realidad cruda es que no soy mallorquín. Soy un puto forastero, que es una cosa que siempre me han metido en la cabeza: forastero de mierda. Eso es doloroso. Nacer en el Arenal, hijo de padres andaluces. Un primo me dijo: ‘somos una generación sin identidad’ y eso te da una riqueza guai para hacer cosas y no sé si te crea un odio raro cultural o futura venganza. Es curioso. No odio Mallorca pero soy realista.