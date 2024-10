Ángela y Rafa, reencuentro en Son Espases

Como ya contamos, estuvimos la otra mañana visitando en Son Espases a nuestra amiga y colega Ángela Seguí, que como mucho sabemos desde hace unas semanas lleva en su cuerpo un hígado nuevo, por obra y gracia de un trasplante, a su vez, por obra y gracia de un donante… Por eso ¡hazte donante! Porque si te mueres, tus órganos ya no te sirven para nada, pero si pueden salvar la vida de otra persona. Por eso, dónalos en vida…

Bueno, pues como os decía, estuvimos con Ángela, a la que vimos muy bien, y muy animada, tanto que a lo largo del día se pone la mascarilla y se da unos cuantos paseítos, unas veces por los pasillos de su planta, otras, por la magnífica terraza que tiene a pocos metros de dónde está su habitación, donde, además de tomar el sol, puede contemplar las magníficas vistas que desde ella se divisan y… Pues que paseando, ¿a quién diréis que nos encontramos? ¡Rafa!, el dueño del Barito, un local en el que muchos de nosotros hemos terminado la noche en compañía de un gin tonic, charlando con los que has estado cenando, o con los que has encontrado allí después de cenar.

Así que, tras ponerse la mascarilla, se sumó al paseíto que nos estábamos dando, puesto que Rafa y Ángela también se conocen… Pues por eso, porque ella también ha sido clienta de su local, que como sabéis, está en la plaza Obispo Berenguer de Palou desde hace 28 años, «cuando allí solo había el celler Sa Prensa –recuerda Rafa–, pero como soy un tipo con vista para los negocios, me dije al ver el lugar que ahí había futuro. Y ya has visto si lo ha habido… Porque además del Barito, en la misma acera, hoy hay otros bares y restaurantes».

Rafa tiene cáncer de colon, «pero lo tienen controlado –nos dice, lo cual nos tranquiliza y alegra–. Y si estoy aquí es por una revisión que me han hecho, pero dentro de nada regreso a casa… Que no al bar, al que de momento voy de vez en cuando y –matiza–, siempre por las tardes. Bar que está llevando muy bien gente joven».

Rafa ha sido pionero en coctelería. Sus gin tonics han marcado una época… Gin tonics o cualquier otra cosa que le pidieras… «Hace unos años…, bastantes –le dice a Ángela–, alguien de la organización del Grand Prix de Automovilismo de Montecarlo me invitó a que fuera para que hiciera, y sirviera, los gin tonics y cócteles. Porque aquello, además de la prueba automovilística, es mucho más. Es una fiesta continua, ya sea en tierra, ya sea en los barcos… Sí, que fuera con los gastos pagados, además de lo que me pagaban a mi aparte como coctelero. Les dije que sí, que de acuerdo, pero que me llevaba conmigo a Ramón Andreu, del Tast, para que cortara jamón. Como dijeron que de acuerdo, los dos nos fuimos para allá. No te digo como nos lo pasamos, él cortando y yo cocteleando para millonarios, bastantes de ellos árabes, que se tomaban los gin tonics, los bloody Mary, y lo que les echáramos en la copa, además del jamón, como si no hubiera un mañana. ¡Qué barbaridad! ¡Lo que bebió y comió aquella gente! Y cómo vivía también, eh… Vida de multimillonario. Y en cuanto a nosotros, pues nos lo pasamos muy bien, nos pagaron lo que nos prometieron más alguna que otra buena propina, y… Sí, fue una gran experiencia aquella».

A Rafa se le ve bien. Está más delgado que la última vez que le vimos, de lo cual hace meses…. «Sí, me encuentro bien. Y al cáncer lo tienen controlado y… Pues que no queda otra que seguir luchando, y más, si como yo, tengo el total apoyo y cariño de mi familia, lo cual es fundamente, pues este es un mal que una persona sola no puede con él. ¡Imposible llevarlo solo! Por eso, a las personas que estén en mi situación, les digo que luchen, que no pierdan la confianza nunca. Y la familia… Pues que esté siempre a su lado. El apoyo que nos dan es fundamental para nosotros».

A la media hora de estar caminando, a Rafa le dejamos en su habitación, donde le aguarda su esposa, que permanece allí el mayor tiempo posible, y a los que pronto se les sumará su hija, Manuela, y en la puerta de su habitación, le plantamos dos besos a Ángela y quedamos vernos muy pronto fuera.

El mayordomo y ella

No nos daremos cuenta y estaremos hablando de la Navidad. ¡Y es que el tiempo pasa que es una barbaridad! Lo digo porque Muse está preparando la Nochebuena, y para la ocasión a pensar en hacerlo con una cena y una obra del teatro muy divertida, para lo cual cuenta con la Petite Production Company, que dirige la actriz y escritora Kathleen Bendelack. La obra en cuestión, que es muy navideña, nos traslada al corazón de la Navidad británica. Su título es Dinner for one –obra con la que los alemanes se tronchan de la risa en cada Navidad–, que será interpretada por la propia Kathleen Bendelack y por el impecable Paul Cemmick, ambos muy conocidos entre la numerosa colonia británica que reside en la isla. Es una obra muy divertida, cuya trama transcurre en Nochebuena, en torno a una mesa, con dos protagonistas: el mayordomo y la señora, el primero sirviendo la cena y las copas y la segunda cenando y degustando el rico vino… en lo que no estará sola. En lo de degustar el vino. Pero eso lo irá viendo el espectador a lo largo de algo más de una hora, tiempo en el que no dejará de reír.

Naturalmente, Dinner for one es el plato fuerte, puesto que, tratándose la trama de un buen banquete navideño, este llega acompañado de otros platos en forma de sketches, también muy divertidos, además de alguna que otra sorpresa literaria que por ahora vamos a dejar como tal. ¡Ah, bueno…! El bajista Pedro Contreras se ocupará de la banda sonora de la velada, con la que nos transportará a los años 70 a través de una recopilación de canciones que marcaron aquella década prodigiosa, en la que casi todos queríamos llevar el pelo largo y los pantalones acampanados. Temas que inmortalizaron Bob Dylan, Eric Clapton, Mark Knopfler, Dire Straits, etc.

La velada dará comienzo a las 20.30 horas, y… Pues que si uno anda buscando una forma de celebrar tan señalada fecha con mucho humor y la mejor música, Muse, de la mano de Petite Production Company, le ofrece esa posibilidad. Y aunque la fecha queda aún un poco lejana, que sepas que las reservas están ya abiertas (www.muse-palma.com).