Llevan cuatro semanas de preparativos para la gran celebración de Halloween. Cristina Cendrós y Paco Coll han convertido su hogar de Palmanyola en ‘la casa de Beetlejuice’. Comenzaron hace unos años con cuatro tumbas y algunas telarañas y su jardín de 500 metros cuadrados se han convertido en la gran sensación. Un recorrido fascinante de cadáveres, esqueletos y otros personajes de terror. «Viene gente de toda la Isla, y aguantan la cola pacientemente en la calle hasta que llega su turno», comenta la pareja, mientras colocan la nueva zona. «Cada año incorporamos cosas nuevas, gracias a los donativos, pues aunque es gratis la gente puede colaborar, incluso haciendo un bizum». La mayoría de las piezas están hechas por ellos mismos, incluido algunos de los maniquíes en movimiento.

Paco Coll, a quien muchos aficionados al fútbol les sonará, fue delantero del Constància, el Sporting Mahonés y el Mallorca B, se dedica a la logística, y su esposa, Cristina Cendrós, trabaja en limpieza. Ambos, se consideran auténticos frikis de Halloween, ante tanto ‘truco o trato’, de niños pidiendo caramelos, en la zona de Palmanyola donde viven, decidieron disfrazarse de Beetlejuice y su novia, «desde entonces nos llaman la casa de Beetlejuice. Luego comenzamos a decorar el jardín y dejar que los vecinos pasasen. Cada año viene más gente, así que abrimos la casa durante cuatro días. La gente pasa un buen rato, se hacen fotos y este año hasta nos hemos hecho virales en las redes sociales», comenta Paco.

A lo largo de este miércoles ultimarán los pequeños detalles y, mirando al cielo para que no llueva, quitarán las fundas a algunos de los esqueletos, maniquíes, etc. protegidos contra el agua. «Algún día hemos tenido que suspender por las lluvias, así que el día que haga tormenta no se podrá visitar». Mañana jueves, abrirán de 18 horas a las 12 de la noche. El viernes, día de Tots Sants, y el sábado de 18 a 23 horas, y el domingo, día 3 de noviembre, desde las 18 a las 21 horas. «Hacemos grupos y van pasando. Les damos un par de explicaciones como que no toquen los animatronics ya que van con sensor de movimientos».

Curiosamente, aunque se confiesan que son unos frikis de esta celebración que cada año cuenta con más adeptos, Cristina asegura que «no me gustan las películas de terror».

Para toda la familia

Una vez que el visitante se adentra, en ‘la casa de Beetlejuice’ comienza un recorrido asombroso, en el que las luces y el sonido juegan un papel importante. «Pero lo más sorprendente es que intentamos que los niños y las niñas no tengan miedo. Aquí no se asusta a nadie, por lo cual es ideal para toda la familia. Incluso, muchos adultos nos han pedido que hagamos algunos días solo para mayores, pero esto lo hacemos por pura pasión y para que lo disfrute todo el mundo». Cristina, quien interpreta a la novia de Beetlejuice estrenará vestido este año, mientras que Paco, ya tiene preparado su elegante traje a rayas