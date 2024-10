A menos de un mes del inicio de Mister World 2024, en Vietnam, el mallorquín Toni Company (27 años) se prepara ya para representar España en el certamen de guapos más internacional. En junio del año pasado, el modelo, y también agente inmobiliario, logró derrotar a más de 51 contrincantes en Mister International Spain para consagrarse como el hombre más atractivo del país. El lema de «belleza por un propósito», fue lo que animó a Company a postularse para Mister World España, uno de los concursos de belleza más prestigiosos del mundo para hombres. Su propósito: visibilizar la ataxia, una enfermedad degenerativa muy presente en su familia. Durante su año de «reinado», Company ha colaborado con fundaciones como Aefat.

¿Cómo se siente ser el hombre más guapo de España?

Es una gran alegría, sobre todo sabiendo que es por una buena causa. El lema que hay detrás del certámen, «belleza por un propósito», me animó a presentarme al certamen. Sin duda fue una señal para poder visibilizar y concienciar a la sociedad de la ataxia, una enfermedad degenerativa y genética que me toca de cerca. Lo que más admiro de las personas con ataxia es su esperanza y sus ganas por vivir.

¿Cuál es el truco de belleza imprescindible?

El mejor truco de belleza imprescindible es aceptarse a uno mismo. Todos somos conscientes de nuestros defectos pero no los sabemos ver. La única perfección que existe es amar tus imperfecciones, la aceptación es la clave.

Como familiar directo de personas con ataxia, ¿qué reclama a las instituciones y a la sociedad?

Lo más importante es que se conozca y que la gente que la padece no se sienta sola; no hay nada peor que el aislamiento social. Y, por supuesto, investigación para encontrar una cura. Empiezan a salir muchas cosas, es verdad que la tecnología avanza mucho. Cada uno podemos aportar nuestro granito de arena. Hay trescientas variedades de ataxia diferentes. Vamos a hacer que estas personas no se sientan solas ni discriminadas por tener una discapacidad.

¿Qué ha supuesto para su carrera ganar Mister World Spain?

El certamen me ha abierto las puertas a muchos proyectos de moda. Y aunque no es un sector que me llame demasiado la atención, he hecho trabajos muy específicos con los que sí me siento identificado. Yo soy agente inmobiliario; esa es mi profesión, lo que se me da bien y también lo que me gusta hacer.

Fuera del trabajo y de los concursos de belleza ¿cuáles son sus aficiones?

Me encanta pasar tiempo con los caballos, comparto esta afición con mi padre. Disfruto haciendo hípica y pasando tiempo con él. Estar con amigos e ir al gimnasio son otras de mis actividades favoritas.

¿Qué resultado espera obtener en Mister World 2024?

Voy con muchas ganas, tengo buenas expectativas y confío en mi propósito. No voy con la idea de ganar el certamen. Pero me gustaría llegar el último día y estar orgulloso de mi entrega a la causa. Voy a dar lo mejor de mí y lo demás, Dios dirá.

¿Cómo está siendo la preparación para el certamen que se celebrará en noviembre en Vietnam?

Es un concurso muy completo con diferentes pruebas: el proyecto social, varias deportivas, pasarela… Estoy practicando bastante la prueba de talento, haré una actuación de dos minutos con el diábolo. Además, tendré que exponer mi proyecto social y explicar lo que he aportado, en este caso, a la lucha contra la ataxia, durante mi año de reinado.

¿Tiene algún tipo de ritual antes de salir a escena?

Sí. Antes de entrar al escenario me gusta hacer algunas respiraciones profundas y conectar con mi propósito. Normalmente hay que hablar ante públicos muy numerosos.

¿Qué nos puede adelantar de futuros proyectos?

No sé qué pasará dentro de dos meses. Ni siquiera sé dónde estaré de aquí a dos años. Son todo pasitos. Por el momento, estoy muy agradecido al certamen por el crecimiento personal que me ha regalado esta etapa. Me ha permitido mirar dentro de mí, conocer muchas personas y empatizar.