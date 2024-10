Invencibles siguen trabajando cada lunes por la tarde, a partir de las seis y media. Y lo hacen en el parque La Femu, al que a partir de ahora se le conoce como el Parque de los Invencibles –¡que ojalá!, dice Nico Navarrro, fundador de Invencibles–, puesto que tanto ellos como los voluntarios que los preparan para competir, no pasan desapercibidos; basta, si no, ver la cantidad de gente que se acerca al grupo, a preguntarles, a interesarse por lo que hacen.

A la TUI Palma Marathon

Y es que tanto unos como otros están haciendo una labor de lo más encomiable. Invencibles, demostrando que pese a sus dificultades, están ahí, progresando adecuadamente a base de esfuerzo y tesón, y los voluntarios contribuyendo a que el sueño de ellos sea haga realidad. Y todo, sin ayudas ni subvenciones oficiales y no oficiales, lo cual no deja de tener su mérito, y… Pues que nos sorprende que eso sea así, nos referimos a que nadie del Govern, Consell, Ajuntament se haya dado una vuelta por allí y les haya preguntado, ¿os falta algo? ¿Os podemos ayudar?

Pues que como todo esfuerzo tiene un premio, Nico Navarro, además de fundador es voluntario, nos trasmite una buena noticia:

«25 Invencibles, entre voluntarios y usuarios, o deportistas (que son las personas con discapacidad), han –hemos– sido invitados por Kumulus, de David Thompson, empresa organizadora del TUI Palma Marathon Mallorca, que se correrá el próximo día 20 de este mes de octubre, a que participemos en dicha prueba, en la distancia de 9 kilómetros, lo cual –subraya Nico–, nos ha colmado de felicidad a la vez que ha supuesto un gran estímulo para todos nosotros, voluntarios y usuarios, o deportistas. Así que, ahí estaremos ese día con la intención de hacer lo mejor posible dicha prueba y, de paso, que el público nos conozca. Por que uno de nuestro grandes objetivos es, precisamente, ese: no tan solo dar visibilidad a estas personas, sino mostrar sus progresos y hasta donde están dispuestos a llegar. Y que mejor escenario para ello que poder participar en esta gran prueba».

¡Qué menos que eso...!

Por cierto, viéndolos entrenar el pasado lunes, y siendo su color el rosa, al fijarnos en la blanca pared que limita la parte del parque en el que se ejercitan, nos preguntamos que ¿por qué el Ajuntament, en honor a ellos, a los Invencibles, no la pinta de rosa?. Es más, ¿por qué no la pinta y la decora de rosa? Bastaría con localizar a un par de grafiteros legales y proponérselo, puesto que estamos seguros que harían el trabajo con mucho gusto. Y a ellos, os lo aseguro también, que les haría felices. Por eso, autoridad competente, ahí tiene la oportunidad de contribuir a dar visibilidad a la gran labor que está llevando a cabo el grupo de Invencibles, voluntarios y deportistas.

Y es que a veces, con apenas poco, se consigue mucho. En este caso, la felicidad de este grupo. Por ello, senyor batle, téngalos en cuenta. Con poco los puede alegrar y ellos, ¡que menos!, se merecen eso.

Baldovino, que pinta por las mañanas, dedica gran parte de su tiempo libre a la lectura, a escuchar música clásica, a pasear y a cocinar.

«Sigo pintando porque vivo de la pintura»

Hace un par de días nos encontramos con Ángel Baldovino, con sus 95 años a cuestas, de los cuales, 49, los ha pasado en Mallorca, a donde llegó, invitado por Rafel Jaume, escritor, para exponer. «Pensé que sería una estancia no muy larga y… Pues aquí me quedé».

Baldovino vive en Alaró, ahora, temporalmente, con su hijo, «pero cuando acabe sus vacaciones y se marche, me quedaré solo… Que no crea…. Sí, porque la soledad no es mala. Puede que sea algo dura, pero también no deja de ser un lujo, entre otras cosas porque con ella tienes tiempo para todo. En mi caso, para pintar, leer, pensar, escribir, escuchar música, sobre todo piezas de Vivaldi, Beethoven, Mozart, y Chaikovski, y, naturalmente, hacer la comida… Porque a nada que puedo, me la hago yo. Siempre comida a base de verduras, frutas, frutos secos… Sí, porque gracias a comer así, estoy vivo. Y en lo de la comida me he inspirado mucho leyendo Más allá de tu cerebro, de David Perlmutter, que según nos informamos a través de la IA, entre otras cosas contiene planes de alimentación que han revolucionado a medio mundo, así como formas para disminuir el peso, rejuvenecer las células y hacer frente a enfermedades como cáncer, colesterol, diabetes…

Pues volviendo a Baldovino, que, como según cuenta, sigue pintando todos los días, siempre por la mañana, de 8 a 12, «para quedar el esto del día libre, que es cuando aprovecho para darme una vuelta por ahí y charlar con alguien», desde hace unas semanas expone en el Café-bar Can Petit, que está en la calle Can Petit, de Alaró. «Y expongo con otros dos pintores, Luisiño y Manuel Cuevas, habiendo aportado cada uno diez cuadros, que vamos reponiendo a medida que vendemos, que… ¿Sabes una cosa? Pues que hoy no es fácil vender un cuadro, todo porque la gente, sobre todo la más joven, prefiere más comprar un móvil o un ordenador que gastar el dinero en Arte. Por eso, vamos a ver qué pasa… De momento sé que hay personas interesadas… Vamos a ver qué pasa… Porque vamos a estar aquí hasta principios del próximo año, luego ya veremos… Bueno, luego a seguir pintando, cosa que haré hasta el día que me muera, ya que no puedo vivir sin pintar, y vivo de lo que gano con la pintura».

Imagen promocional de ‘El podcast de la EGB’ de Fernando Álvarez.

‘El podcast de la EGB’ de Fernando Álvarez luchará por el Premio Ivoox en la categoría de Humor

El Podcast de la EGB’ presentado y dirigido por el asturiano residente en Mallorca Fernando Álvarez ha sido nominado a los Premios Ivoox como mejor programa de radio en streaming en la categoría de Humor. Álvarez conduce desde el año 2018 este espacio centrado en la cultura popular española de los años 80. En ‘El Podcast de la EGB’ hay espacio para entrevistas en profundidad a figuras relevantes de la memorabilia patria y también para otros episodios temáticos dedicados a materias como, por ejemplo, el cine quinqui, los juguetes de esa época o leyendas urbanas. En este programa de radio online han participado músicos de la talla de Tino Fernández de Parchís o Paco Clavel, presentadoras como Mayra Gómez Kemp o el humorista Juan Muñoz de Cruz y Raya. El año pasado Álvarez, afincado en Mallorca desde hace casi dos décadas, logró el premio al mejor podcast de Cultura Popular en las Jornadas del Podcast celebradas en Gandía. Los interesados en votar a ‘El podcast de la EGB’ para que se alce con este galardón lo pueden hacer hasta el próximo de 3 de noviembre descargándose esta aplicación. P.S.