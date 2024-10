«Si los novios me piden que cante temas que no conozco, me los aprendo»

El cantante Juan Real es de Cádiz, donde en sus mocedades fue chirigotero en los carnavales, actuando como tal en el Teatro Falla de la capital gaditana. En 2002 se vino a Mallorca, a buscarse la vida. A poco de poner los pies en la Isla, participó en el concurso Camí de l’èxit, que le sirvió para darse a conocer. Desde entonces no ha parado. A nivel local, tiene muchas actuaciones, y mucho más desde que se ha especializado como cantante de bodas.

¿Y qué canta en la boda?

Pues lo que me piden los novios. Vamos, que me adapto a sus gustos. Si son andaluces, pues me lo monto a base de rumbitas. Y si los novios me piden temas que no conozco, o que habitualmente no canto, me los aprendo. Vamos, que viene una pareja china y me dice que cante en chino, pues en chino que les canto, además, sin problemas. Me aprendo de memoria la canción, y ¡hala!, p’alante. Lo último que me ha pasado es que en la boda, la novia era colombiana y el novio canadiense. Me pidieron canciones de Carlos Vives, Maná… Mucha cumbia y bachata, y… Pues que me aprendí las canciones y todos felices. Porque si eres profesional tienes que comportarte como tal.

¿Habla antes de la ceremonia con los novios?

Sí, meses antes me reúno con ellos, me dicen qué quieren que les cante, y que si les canto solo en la iglesia, o solo en el aperitivo, o en los dos sitios y… Pues que yo me adapto a lo que me pidan.

Imaginamos que los precios variarán, ¿no? Porque, a ver… ¿Cuánto cobra?

Si es por cantar solo durante la ceremonia, o solo durante el aperitivo, cobro entre 500 y 700 euros. Y si es en los dos momentos, les hago precio de pack: entre 800 y 1.000 euros. Y si me pagan algo más, les compongo una canción a ellos. La cuestión es que todos quedemos contentos… Y conmigo, contento ha quedado todo el mundo….

¿Desde el colectivo LGTBI, le llaman para que cante en las bodas?

Yo he estado en la boda de una pareja de hombres, que me pidieron un tema de David Bisbal, y otra de lesbianas. Y muy bien, eh.

¿Es muy grande su repertorio?

Me puedo saber cerca de quinientas canciones, de las cuales, unas doscientas valen para las bodas. Y... Pues como le he dicho, si la que me piden y no la sé, me la aprendo.

¿Es usted gafe?

¿Gafe…? ¿En qué…?

Me refiero a si de las parejas que usted ha cantado en su ceremonia de boda, se han separado o divorciado muchas…

¡Ah, bueno…! Pues no. Que yo sepa, como muchas… Tal vez, 2 o 3. Recuerdo que una pareja a la que canté en su boda, se separó, y ella se volvió a casar y me contrató para que cantara en su segunda boda, lo cual significa que no debo de ser gafe.

¿Pasan cosas curiosas en las bodas en las que usted canta?

No, todo discurre normalmente… Bueno, sí… ¿Sabe lo que me pasó una vez? Pues resulta que yo fui a una boda, no como cantante sino como invitado. Los cantantes y músicos eran Nuria, Kiko Carmona y El Benji y… Pues media hora antes de la boda, ella se sintió mal a causa de la COVID, por lo que se fue y no pudo cantar. Entonces, Kiko me llama, me cuenta el problema, me pregunta si puedo sustituirla, le digo que sí, por lo que me tengo que aprender, casi a marchas forzadas, algunos de los temas del repertorio que llevaban, por lo cual fui a la boda como invitado, pero también como cantante. Por eso digo que yo jamás dejaré tirado a una pareja de novios. Ni por supuesto a unos colegas.

¿Hay muchos cantantes especializados en bodas?

Alguno hay, sí.

Dígame uno que haya cantado en más bodas que usted.

No sé… No quisiera equivocarme, pero Fausto, que tenía una crepería en el Ocimax, seguro que ha hecho más bodas que yo. ¿Por qué? Porque además de cantante es DJ y juez de paz. Vamos, que también casa.

¿Y se llevan bien?

Muy bien, sí. Con todos. Y con Fausto ni le cuento.

Usted tiene una hija, Nerea, que canta muy bien pese a lo joven que es. ¿La lleva alguna vez a que cante en las bodas?

Todavía es muy joven. Da conciertos, el último, el sábado pasado. Pero un concierto nada tiene que ver con cantar en una boda. Por tanto que vaya cogiendo seguridad, que tiempo tendrá para cantar en ellas.

¿Cómo los contratan?

Depende. Porque se corre la voz… Porque el amigo del que se casa ha estado en una boda que yo cantaba y hace que los novios se pongan en contacto conmigo. O porque asistes a lo que se suele denominar preboda, es decir, una boda que no es tal, pero que los novios asisten, igual que los padrinos e invitados, en la ceremonia simulada, y se prueba la comida y la bebida… Bernardo Vich, que tiene una finca especializada en bodas, me invitó a asistir a una preboda… ¡de quince parejas!, que iban probando el aperitivo, la comida, la bebida, escuchaban a los cantantes que estábamos allí, y a los DJ, se dejaban hacer fotos por los fotógrafos que también habían sido invitados y… Pues bien, ¿sabe cuántas de esas parejas me pidieron que cantara en su boda? ¡12! En teoría, una por mes, pues ese evento, si mal no recuerdo, tuvo lugar en octubre del año pasado.

¿Dónde más ha cantado?

Pues me contrataron para cantar en dos funerales. En uno de ellos, canté con Jaume Sureda, en el otro, solo. Y en ambos canté la canción Madre, un tema de Agustín Pantoja.

¿Está usted casado?

Pues no. Tengo dos hijos, pero nunca me casé.

¿Y por qué no se casa?

No lo he hecho porque mi boda tendría que ser muy espectacular. Como he asistido a muchas, sé cómo organizarla: sería en una finca grande, con muchos invitados, con mucha y buena comida y bebida, con muchos cantantes, con mucha música, con mucha… Pero eso cuesta mucha pasta. Por tanto, bien estoy como estoy, con dos grandes hijos, con mi pareja y con una muy buena relación con la madre de ambos. Aunque no descarto casarme.

¿Y aparte de bodas y funerales, dónde más ha actuado?

Como soy un profesional, voy a dónde me llaman. Y esto va desde un desfile de modas, hasta amenizar una cena de amigos en un restaurante. Donde sea que se me llame.