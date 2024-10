Se llama Emily MacNiven (Munich 2006) y es una de las promesas del mundo de la moda. Por sus venas corre sangre alemana y escocesa. Con tan sólo tres años de edad, Emily y su familia llegaron a Mallorca, donde la joven se ha criado. A falta de un mes para cumplir la mayoría de edad, Emily mira su formación profesional hacia el mundo del Diseño de Interiores, aunque lo que ella realmente quiere es «tener éxito y ser famosa. La top Adriana Lima es una de mis referentes», comenta mientras saca de su bolso la banda de primera finalista en el certamen Miss Intercontinental Spain 2024, celebrado en La Manga del Mar Menor, (Murcia).

Esta es la primera vez que la representante de las Illes Balears, en el certamen nacional, en su breve historia, consigue esta privilegiada posición. «Estoy muy contenta. Ha sido una experiencia inolvidable. Desde pequeña siempre me ha gustado ponerme unos tacones y desfilar. Me fijaba en las tops models y las imitaba». Emily, quien realmente hace poco ha comenzado a descubrir este mundo, cuenta con el apoyo de su madre quien de joven fue modelo. «Antes de ir al nacional la delegación de Balears me puso una profesora de pasarela, quien casualmente fue Carla Pérez, Miss Intercontinental Baleares 2023». Además de las clases y ensayos en pasarela, Emily cuida tanto su físico, yendo al gimnasio, como su interior, manteniendo una buena alimentación. «Mi pasión y cariño hacia los animales me ha llevado a ser vegetariana». Ir de compras y navegar son otras de sus aficiones, «aunque lo que más me gusta en este mundo es desfilar y posar ante la cámara fotográfica. Podría estar horas».

Le gustaría convertir su afición a la moda en su verdadera profesión. «Soy consciente de lo complicado y difícil que es triunfar en este mundo, pero creo que con constancia y trabajo se pueden alcanzar los sueños y este es el mío».

Cuando le preguntan por lo que más y lo que menos le ha gustado del certamen nacional no lo duda. «Además de la experiencia y la buena organización del evento y su gran equipo valoro mucho el trato que nos ha dado. También he hecho algunas amigas, aunque la rivalidad es muy grande y algunas de las participantes intentan crear envidias y un mal ambiente. Pero si verdaderamente tengo que destacar algo es la confianza y seguridad en mí misma».

Su mirada penetrante, ojos verdes y cabello cobrizo cautiva, junto a una gran elegancia y belleza. Sobre su piel, cinco tatuajes. «Algunos tienen historia como los dos corazones que hacen referencia a mi madre y mi padre. La cabeza de un león me identifica con su fortaleza. Un 20 en números romano es el día que nacimos mi hermana y yo, aunque en diferentes años». Emily habla perfectamente alemán, inglés, catalán y español. «Me gusta leer y televisión no miro nada, algunas cosas en plataformas digitales y redes sociales».

Entre sus sueños destacan poder viajar por el mundo. «Tailandia es uno de los lugares que me apetece descubrir, así como capitales europeas. Poder conocer sus historias, culturas y gente, pero también poder ir de compras por sus calles comerciales». Emily confiesa que no tiene gustos baratos, «me gusta la ropa de marca y los buenos bolsos». Su color favorito es el azul, y su plato preferido, «una buena ensalada cesar». En el amor, señala que «no me gusta la manera de conquistar que tienen los jóvenes de hoy en día. Me gusta más como se hacía antiguamente».