Madò Pereta en puertas de sus 25 años... Y parece que fue ayer cuándo nació

Madò Pereta, como personaje, cumplirá el próximo año sus 25 años de vida, lo cual celebrará con un gran espectáculo, posiblemente en el Teatre Xesc Forteza, gracias al apoyo del actual Ajuntament. «Con el equipo del alcalde Hila –dice– hubiera sido imposible a causa del sectarismo de alguno de sus regidores. Un espectáculo presupuestado en unos 40.000 euros que sorprenderá y gustará. Una comedia musical, Partim de crussero!!, con vestuario de Víctor Guerrero y de Jordi Dalmau, además de otro comprado en Tailandia y Marsella».

Esto nos los contaba este martes, sentados en un bar del Paseo Mallorca. «Aparte, el 2025, IB3 TV emitirá un espacio, que protagonizaré, con muchísima más gente. Algo jamás visto en esa televisión, sobre todo por lo gamberro, divertido y novedoso que será. Te lo cuento –carraspea– porque me caes bien… Porque las negociaciones las estamos llevando muy discretamente, muy silenciosamente. Por eso no puedo entrar en detalles. Bueno, sí… Que los que no me quieren, que afortunadamente no son muchos, tendrán que aguantarme, como mínimo, hasta enero de 2026».

El humor de los políticos y ella. Madò Pereta, que como siempre viste de oscuro, y que no para de abanicarse, le da un traguito al zumo de naranja con misterio que ha pedido…

«¿Acaso hay gente que no la quiere?», le preguntamos.

«Pues sí –responde, enérgica–. Es poca gente, pero la hay. Gente que, por ejemplo, va diciendo por ahí que ha sido quién ha credo el personaje de Madò Pereta… Sí –se reafirma–, algún pseudohumorista va diciendo por ahí eso, cuando, realmente, Madò Pereta nació en un despacho de Canal 4 TV, hará de ello, muy pronto, 25 años. Y nació para el programa Nit de Bauxa, presentado por María Fajula, a raíz de una conversación que mantuvieron Jaume Llabrés, Toni Bauçà y Joan Carles Bestard, imaginando un personaje… Una mujer, de negro, muy expresiva, muy de aquí, que de pronto salía al plató, se metía con todas las personas que había en él, para terminar sentándose entre el público. Un personaje que ni cantaba ni bailada, pensado para dos o tres programas como mucho, que, sin embargo, tras haberle creado una familia y más cosas a su alrededor, permaneció en antena durante 14 años, cada vez haciendo más cosas, entre otras, un espectáculo de monólogos dirigido por Antoni Maria Thomàs, de La Lluna Teatre. Así es como nació el personaje, no cómo han dicho otros, tratando de hacérselo suyo. Por eso digo que al Canal 4 TV se lo debo todo. Y ahí sigo, ahora con la vista puesta en el 3 de noviembre, en que actuaré en el Cine Rívoli de Palma, las 19 horas, dentro de la programación del Festival Fesjajá».

Madò Pereta da otro sorbo a la naranjada, a la vez que se pega un par de abanicazos más. «Aparte de esas personas que han tratado de hacerse el personaje suyo –prosigue–, a mi humor lo menosprecian ciertos pseudointelectuales y culturetas, lo cual me importa un pimiento. También he sido utilizada, eso sí, con mi consentimiento, por ciertos grupos políticos… Y me refiero a políticos de cualquier color… ¿Que qué humor tienen los políticos? –se ríe, y matiza–: Me refiero a cómo ven o encajan mi humor, eh… Pues los de izquierdas no aceptan mucho mis críticas, ni mis chistes. Y sobre todo no aceptan que haga humor de sus vergüenzas, entre ellas las de Pedro Sánchez. O mejor, Diego Sánchez por aquello de que dónde dice digo, dice Diego. En cambio, la derecha es más permisiva». A lo dicho, añade, «que con la izquierda, mientras estuvo en el poder, Joan Carles Bestard, como actor, y yo, Madò Pereta, como personaje, teníamos prohibido pisar los estudios de IB3. En cambio, ahora, con el PP, se nos recibe en los despachos… Que otra cosa es que hagamos algo… Pero al menos te reciben cordialmente y te escuchan. Para mí, el Sr. Albert Salas, director general de IB3, a día de hoy, es todo un caballero con una servidora y un excelente profesional con mi sobrino. Y si hacemos algún proyecto, será distinto a lo hecho hasta ahora en IB3 TV».

Prepara un libro. A la espera de que eso ocurra, nos recuerda su paso por Tele 5, a través del programa Fiesta, «en el que he estado año y medio, y a dónde podría volver, pues el 21 de octubre tengo una entrevista con ellos de la cual podría salir la renovación, o lo que es lo mismo, mi vuelta al programa».

O sea –le decimos–, que quiénes no la soportan y la odian se la van a tener que comer con patatas, como mínimo, hasta finales del 2025... «Pues sí –asiente, arreándose un par de abanicazos más, esta vez por encima de su cabeza–. Que puede ser más tiempo, ¡eh! Aparte –añade–, hay otra cosita más para 2025: un libro que recopilará artículos que escribo en Ultima Hora, que al igual que Canal 4 TV, es mi casa. Me siento muy a gusto con la familia Serra. Para mí, son un 10 en todos los sentidos.

Luego nos habla de Joan Carles Bestard, al que ella considera como el meu nebot, a la vez de ángel de la guarda por lo cerca que le tiene siempre. «Trabaja mucho, y nunca deja que el personaje que interpreta se lo coma. Todo lo contrario, puede hacer un personaje durante tiempo, y luego hacer otro y no tener nada que ver ambos. Y en cuanto a proyectos… Pues no sé cuáles son, por eso, mejor le pregunte a él. Por fortuna, trabaja mucho, y encima su trabajo es reconocido en España. Ha estado dos años de gira con Andoni Ferreño y Agustín Bravo, dos maestros de la interpretación y la comedia. También estoy muy contenta de los dos premios de interpretación que a lo largo de estos años le han concedido en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. La prueba está en que desde 2017 participa en dicho festival al que posiblemente vuelva muy pronto, por lo cual se siente muy orgulloso y a la vez agradecido a Ricard Reguant, su director fetiche, que es como le llama, y –se le escapa– con él está trabajando en un proyecto de teatro policiaco y de misterio, Un crimen en Pollença, basado en la novela de Agatha Christie.

Madò Pereta, en lo que abona las consumiciones que nos hemos tomado, pues desde el minuto cero siempre dijo que pagaba ella, quiere dar las gracias al público en general, pues gracias a él «estoy durando 25 años, a lo largo de los cuales he hecho prácticamente de todo… Por eso, muchas gracias a todos».

Pues nos tememos que tiene cuerda para rato. Pero lo que ahora le interesa es lo del Festival FesJajá, del próximo 3 de noviembre, en el Rívoli. ¡ Ah!, y después de esa función nos sorprenderá con otro notición.