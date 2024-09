Cuando imaginamos la figura de un sumiller, la mayoría de nosotros no pensamos en una chica joven, con los vaqueros rotos, camiseta violeta, deportivas y gafas de sol. Posiblemente este sea uno de los secretos del éxito de Marta Clot (Granollers, 1993), más conocida en el mundo en las redes sociales como @ladelsvins. Allí suma más de 600.000 seguidores contando diferentes plataformas y se ha convertido en la influencer especializada en vinos más seguida de nuestro país. Clot estuvo ayer en la feria Raïm Wine Fest de Cala Sant Vicenç.

¿Cómo empezó su relación profesional con el mundo del vino?

Fue un poco por casualidad. Antes de estudiar el curso de sumiller era pastelera. Muy joven, con 23 años, me planteé si serlo siempre o dar un cambio profesional. Por casualidad, fui a un curso de catas y salí fascinada. Me gustó y sorprendió mucho. Hasta ese momento bebía vino con mis amigas, pero solo los más baratos porque éramos pobres en aquel momento (ríe). Allí probé diferentes vinos con distintas elaboraciones y me llamó la atención que hubiera tantas variedades de vinos y zonas, cosa que desconocía hasta este momento. Yo creía que solo había vino blanco y vino tinto. Allí me planteé empezar el curso de sumiller. No vengo de una familia con mucha cultura de vino, solo en fiestas o y fechas señaladas.

¿Cuáles fueron las teclas que quiso tocar desde las redes a la hora de comunicar de una forma llana, interesante y con rigor?

Hoy en día, hay mucha gente creando contenido sobre vino pero cuando empecé, no. Siempre que veía en redes algo de este mundo era una lucha para ver ‘quién la tiene más larga’ o quién sacaba el vino más caro. Pensé que estaría bien hacer algo más cercano y explicar todo lo que aprendía de una manera que mis amigas me pudieran entender. Quería que todo el mundo entendiese los vídeos y que el mundo del vino llegara al máximo número de personas sin que tenga que saber qué son los taninos, que significa la palabra batonnage o qué es la fermentación maloláctica. No hace falta. Me gustaría ser la sumiller del pueblo.

¿La idea era aportar una manera diferente de ver este mundo?

Al final, el vino forma parte de nuestra cultura y nuestra historia. Sería una lástima que esta manera de entenderlo se llegara a perder. Siempre reivindico que el vino se puede tomar en la mejor copa del mundo y el mejor caldo del mundo y el mejor restaurante pero también en vaso plástico, aunque sea peor.

¿Cuál son los temas que más interesan o más éxito tienen?

Hay temas que para ti como sumiller pueden ser fascinantes pero los contenidos que más interesan son los vinos con una relación calidad-precio muy buena o los vinos alternativos, es decir, caldos económicos similares a otros más caros. También funcionan muy bien las listas: tres caldos que han tenido muy buena puntuación en la lista de turno o los vinos con historias interesantes y diferentes.

En una entrevista contó que los adultos jóvenes consumen menos vino que antes. ¿Por qué?

A lo mejor hay más consciencia de la salud por todo lo healthy. También influye que su mayor rival, la cerveza, lo ha hecho muy bien a nivel de promoción. Además, parece que salir a tomar un vino con amigos es una cosa que requiere más tiempo que ir a tomar una caña. La birra te la pueden servir en cualquier lugar, del más humilde al más chic y en el vino, si vas a según que bar igual no te beberás uno.

¿Qué opina de los vinos de aquí?

No los conocía mucho, solo los había probado en ferias profesionales. Hoy ha sido una experiencia en la que he aprendido muchísimo. He bebido Malvasia de Banyalbufar y uno de Ca’n Axartell que me han flipado. El perfil de tinto ligero y fácil me gusta mucho. Es lo que es tendencia ahora. Mallorca tiene la suerte que sus variedades tradicionales de uva tienen estas características.

David Seijas, exsumiller del restaurante El Bulli, superó su alcoholismo y sigue en activo. ¿Qué le parece su historia?

Sí, de he hecho vamos a catas juntos y su historia es muy potente. Él dice que el vino se lo dio todo y no quiere renunciar. Yo flipo con él. Es una caña de persona y súper divertido. Él dice ‘ya me lo bebí todo’. Es de una valentía impresionante.