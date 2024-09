Para toda modelo, desfilar en la Semana de la Moda de Milán es todo un sueño. Realidad que han hecho cuatro mallorquinas, recién llegadas del templo de la moda. Una experiencia, junto a grandes tops models, la que han vivido Leire Rodríguez, Kika Rosenmeier, Zoe Belén y Karina Eremeva.

Las cuatro mallorquinas pertenecen a una nueva generación, muy preparadas que nacen del equipo de Miss Grand Islas Baleares, que dirige Lucía Fernández y Marian Valdemoros. Pisar las pasarelas de Madrid, París, Barcelona y Milán, es como pisar el olimpo, para estas jóvenes. «Septiembre es el mes de lograr metas que me he propuesto hace mucho tiempo. Desde que soy muy pequeña mi sueño ha sido desfilar en la Fashion Week de París o Milán. Este año por fin he cumplido este sueño», comenta Zoe Belén quien a principios de mes estuvo en la Fashion Week de Indonesia, en París y que tras haber estado esta pasada semana en Milán prepara de nuevo las maletas para pisar con fuerza la Semana de la Moda de París. También estuvo en la MBFW de Madrid, «desfilando para Maison Mesa, María la fuente y Rafael Urquizar. Me lo he pasado genial. Estoy muy orgullosa de mí y a partir de ahora solo vienen cosas aún más grandes».

Imagen de Zoe Belén.

De Mallorca al Olimpo. Para la mitología griega, el Monte Olimpo era el hogar de los dioses olímpicos, y para estas jóvenes como es el caso de Leire y Zoe, su paso por el certamen de Miss Grand les ha posicionado en lo más alto, pese a que no fueron ganadoras. Karina Eremeva y Kika Rosenmeier estarán entre las finalistas del concurso de belleza que se celebrará el próximo día 16 de noviembre.

Imagen de Kika Rosenmeier.

Además de poder participar en el certamen, Karina y Kika continúan formándose en clases de oratoria, desfiles y talleres de maquillaje, entre otras actividades. Un certamen de belleza bien estructurado es la plataforma perfecta para poder darse a conocer en el mundo de la moda.

Kika Rosenmeier también ha desfilado en la semana de la moda de Madrid y ha sido la imagen de Steven Vázquez en 2024 junto a Karina Eremeva, desfilando en varias pasarelas y siendo modelos de editorial, en la colección de este gran diseñador.

Karina Eremeva.

Por tercer año consecutivo, Leire ha desfilado en la Fashion Week de Madrid. «Ha sido espectacular verla crecer de este modo, a través de la broker que colabora con Miss Grand ha podido desfilar en MOMAD y está superfeliz de ver como va consiguiendo objetivos», comenta Mirian Valdemoros. El certamen es un plataforma para darse a conocer en el mundo de la moda.

«El ir a pasarelas fuera de la Isla me hace ver lo importante que es la constancia y el esfuerzo para conseguir realmente lo que una quiere», añade Leire, formada en pasarela por Enluc Paz la encargada de formar a las Candidatas de Miss Grand, dando el salto a las pasarelas profesionales a su corta edad y desfilando para firmas como, Dolcezza, Ibiza Stones, Adlib Ibiza, Mercedes Oliver, Malaga de Moda, Aquadicocco, Pampita Island, Parraga Escobar y Ikikiz.

Su belleza y elegancia, tanto en pasarela como frente a los objetivos, hace que estas cuatro mallorquinas se posicionen entre las elegidas en las principales pasarelas. Su juventud y talento son las principales armas junto a la constancia y el trabajo. Mujeres que en breve ocuparán las principales portadas de las revistas de moda, dedicándose a un trabajo que les apasiona.