Siempre queda la esperanza l La esclerosis múltiple a escena

Para empezar nuestra pequeña crónica social de hoy, una buena y una no tan buena noticia.

La buena es que nuestro amigo, Jürgen Lakhal (Cáncer, Cannabis 6 Co.) ha sido aceptado para un ensayo sobre el cáncer, el cual tendrá lugar en la Fundación Jiménez Díaz, de Madrid, hasta dónde se desplazó la pasada semana con el fin de someterse a unas pruebas.

Se van tres meses a Madrid. Nos contaba Nati, su mujer, que antes de viajar deberán de hacerle un TAC, en Palma, que deberá entregar en la citada Fundación madrileña, «eso sucederá a primeros de mes, puesto que ahora está recibiendo quimio. Si no hay algo que lo impida, estaremos en Madrid a mediados de octubre próximo, puesto que el 18 tiene la primera visita, visita programada para cada viernes a lo largo de tres meses, por lo cual hemos alquilado un pequeño apartamento cerca de la Gran Vía, pues nos conviene más quedarnos allí, que viajar y regresar cada semana».

Ni que decir tiene que Jurgen está muy animado ante esta noticia. «Es más –apostilla Nati–, va a seguir luchando con las fuerzas que le quedan, pues piensa que no ha llegado todavía su hora. Y lo dice plenamente convencido, eh. Es más, hasta incluso hace planes de visitar museos, ir al teatro y dar paseos durante los tres meses que estemos, donde, además, recordaremos viejos tiempos, pues hace años estuvimos viviendo allí. Y por supuesto, irá contando su experiencia a través de Cancer, Cannabis & Co, animando a los luchadores, personas que como él tienen cáncer, a que sigan luchando» .

¡Muchos ánimos! La no buena noticia es que a Gabriel Serra, motero donde los haya, además de excelente persona y marido de Sedi, le han detectado un cáncer, «pese a lo cual –nos dice Sedi–, está dispuesto a luchar contra él con todas sus fuerzas con el fin de poder recuperarse y subirse de nuevo a la moto. Y es que tiene muchas ganas de vivir, ¿sabes? Y nosotros le vamos a ayudar a que lo consiga, a que salga de esta… Y digo que nosotros, porque a tenor de las llamadas que he tenido y los mensajes que he recibido a lo largo de estos días, veo que son muchas las personas que le quieren y le apoyan, a quiénes, desde aquí, en su nombre y el mío, les doy las gracias». Pues muchos ánimos, Gabriel. En Sedi tienes el mejor punto de apoyo para hacer frente a la enfermedad.

Y ni que decir tiene que nuestro deseo es el de verte pronto restablecido.

Felip y sus demonios. Nuestro buen amigo, Felip Báez, conocido como el escritor Filippo Grey, que padece esclerosis múltiple y utiliza una silla de ruedas, anuncia el estreno de su obra de teatro Els meus dimonis i jo: Vivir con Esclerosis Múltiple. La función se presentará mañana, miércoles, 25 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Espai SUS Cultura, de Palma. Felip ha escrito esta obra con dos propósitos fundamentales: Primero, para concienciar al público sobre esta enfermedad degenerativa, comúnmente conocida como la enfermedad de las mil caras, puesto que no en todos los que la padecen se desarrolla del mismo modo. Y segundo, para sensibilizar a la sociedad sobre los profundos cambios que la esclerosis múltiple puede causar en la vida de una persona, como lo ha experimentado él mismo. Porque antes de ser diagnosticado, Felip era profesor de Educación Física en Girona, teclista en una banda de heavy metal y entrenador de fútbol, llevando, además, una vida plena junto a su novia. Sin embargo, hoy, no puede caminar, por lo que, para desplazarse, ha de ayudarse de la silla de ruedas, y se enfrenta a dificultades de coordinación y problemas en el habla, entre otros problemas físicos, lo que ha hecho que su vida haya cambiado drásticamente.

Desde que le diagnosticaron la enfermedad se dedica a la escritura, prosa y poesía, y tras regresar a Mallorca, decidió separarse de su pareja, pensando en liberarla de lo que consideraba una carga, o sea, liberarle de él, diciéndole «sé libre».

A través de esta obra, Felip no solo pretende educar, sino también exigir respeto y valoración para los aquejados por la esclerosis múltiple, un colectivo que a menudo se siente marginado. Por otra parte, busca transmitir un mensaje de motivación y superación ante cualquier adversidad, valiéndose del teatro como medio de expresión, puesto que, como bien dice «nuestro mensaje, lejos de ser un ejemplo a seguir, aspira a ser un punto de apoyo, una fuente de iniciativa y positividad frente a las adversidades a las que nos enfrentamos».

La obra presenta la vida de una persona con esclerosis múltiple a través de diferentes momentos y etapas, mostrando tanto los obstáculos que ha tenido que superar como su fortaleza ante las adversidades que a menudo se le presentan. En ella, destacan los diálogos que mantiene con diversos personajes, como su doctor, compañeros, su psicóloga, e incluso con el mismo demonio, quién trata de tentarlo para que ponga fin a su vida, a lo que él siempre le responde que no, lo cual no entiende «por que –le dice–, ¿cómo es posible que, con todo lo que te he hecho, como dejarte en silla de ruedas, dificultar tu habla, dañar tus relaciones, cambiar tu modo de vida e incluso hacerte perder a la mujer que amas, aún quieras seguir viviendo?».

La obra será puesta en escena por la compañía Les mil cares, bajo la dirección de Pedro Orell y Marta González. En ella, el actor Marc Escoda interpreta a todos los personajes, mientras que Felip Báez se representa a sí mismo. Els meus dimonis i jo: Vivir con Esclerosis Múltiple, que tiene una duración aproximada de 50 minutos, está contada desde una perspectiva de tragicomedia, mostrando la vida con la enfermedad desde un enfoque cercano y humano. Y en cuanto al montaje, se presenta en un escenario minimalista, con elementos decorativos sencillos: un escritorio, dos sillas y un atril. Además, cuenta con la música del grupo Los de Marras, añadiendo una banda sonora emocional que acompaña esta experiencia de vida.