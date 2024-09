Marcus Cooper y sus retratos l Arranca la Nit de l’Art l Cena de monárquicos

Joan Barceló Fullana, mezclador de vídeos del programa ‘Cinc dies’, de IB3, y cámara de los partidos de fútbol que transmite, o resume, dicha cadena, es también artista pintor, dándosele muy bien los retratos. Lo decimos por el que le acaba de hacer al medallista olímpico, Marcus Cooper, que le entregó, personalmente, días atrás, a poco de regresar de París, de la Olimpiada.

A Joan le preguntamos por qué se le ocurrió hacer el retrato a Cooper, cómo lo hizo, y qué materiales utilizó, y… Pues he ahí su respuesta: «El pasado mes de julio, de cara a su cita en los Juegos Olímpicos de París 2024, empecé a planificar la elaboración de dos cuadros para el piragüista Marcus Cooper Walz. La idea era realizar dicha pintura durante su cita olímpica y su calendario de competición, y al mismo tiempo ir subiendo vídeos de dichos cuadros en redes sociales. Enseguida, Marcus interactuó y dio visibilidad a estos trabajos en sus perfiles de Twitter e Instagram, recibiendo en poco tiempo numerosas reacciones. Además, su medalla en París potenció todavía más todo el trabajo. Una vez finalizada la cita olímpica, y tras cumplir con una apretada agenda, Marcus ha podido venir a mi casa, en Palma, a buscar sus cuadros». En cuanto a la técnica utilizada –prosigue Joan– «ha sido un acrílico sobre lámina académica (100x70), y el otro sobre un lienzo (146x89)».

Y en lo que respecta a cómo ha recibido Marcus estos trabajos, «pues ha quedado encantado, sobre todo por el realismo de ambos. Se trata de una imagen de tres cuartos en su piragua haciendo su típica celebración y otro de su cara rodeada de letras relacionadas con su temática».

Fotografías

El próximo viernes, 20 de los corrientes, que es víspera de la Nit de l’Art, el artista fotógrafo Leonardo Cóndor presentará, de forma privada en el domicilio de un cliente suyo –la entrada es por rigurosa invitación–, obras de gran formato –de 200 x 280 cm, señala–, junto a otras piezas únicas «impresas en piedra sintética, que parece mármol –dice–, así como una fotografía impresa en un bloque de 60 x 80 x 5 cm. También mostraré obras sumergidas bajo el agua, con dimensiones de hasta 160 x 300 cm, que estoy convencido que gustará. Y al día siguiente, 21 de septiembre, durante la Nit de l'Art de Palma, también colgaré mis obras en In the Gallery sita en Carrer de Can Verí, 9, y en el Hotel Puro, de Palma».

Como podrán apreciar, el trabajo realizado por Leonardo gira siempre en torno a la pureza y la magnitud del cuerpo de la mujer. «Para mí, la mujer es la cuna de la vida, por ello, sin mujeres no habría sol, luna, tierra, aire y amor. Mi trabajo explora esta conexión profunda con la Naturaleza y el amor a la mujer, una temática que guía mi arte».

Los trabajos de Leonardo están hechos con una sencilla cámara Canon, pero que a base de dedicación, esfuerzo y un trabajo al detalle, logra marcar la diferencia de sus fotos con otras. «Mi enfoque minimalista busca captar la esencia más pura de mis temas, por lo que cada pieza es un testimonio de mi compromiso con la precisión y la estética». Leonardo es un artista asentado en Mallorca «un paraíso al que llegué huyendo de la dura crisis en Latinoamérica, buscando un espacio donde expresar mi visión del mundo y de la mujer».

Abriendo el fuego

El Hotel Artmadams abre el fuego de la Nit de l’Art mañana, 18 de septiembre, a las 19 horas, a través de una exposición que la dirección del mismo ha encomendado que presente Patricia Chinchilla, y que tendrá lugar en las salas Sky Light y ArtGallery, donde 40 artistas, entre pintores y escultores, presentarán sus obras. «En realidad –señala Patricia–, podíamos haber ampliado la lista de pintores y escultores, pero, lamentándolo mucho, tuvimos que poner un tope, pues no hay paredes suficientes para tanta obra».

La velada será amenizada con la actuación del grupo Cussati Acoustic Live. Y al día siguiente, en la terraza ArtWall, actuará el saxofonista Rodrigo Belga, que deleitará al público asistente con una buenísima sesión de jazz.

La Nit de l’Art del Hotel Artmadams continuará la próxima semana, con dos actos más, de los que daremos cuenta más adelante.

En honor a la Reina

El pasado sábado, los monárquicos de la Asociación Unión Monárquica Balear, calificada por su presidente, Rafael Xamena, como «la asociación monárquica propia del siglo XXI, ya que en ella cabemos todos los que nos sintamos monárquicos», celebraron en el restaurante es Racó de Génova 10 una cena en honor a la reina Letizia por su cumpleaños. La asistencia de los miembros de la Unión llenó por completo el local, en la que, dicho sea de paso, nos llamó la atención ver entre los asistentes a destacados miembros de la comunidad china de Mallorca. En el transcurso de la misma se brindó por la Reina, deseando larga vida a la monarquía de España.

Rafael Xamena nos adelantó dos actos que organizará la Asociación que preside antes de que finalice el año. El primero será el próximo 11 de octubre con una cena de compañerismo en el citado restaurante, Es Racó de Génova 10, tras la cual, el comandante Alejandro García Llinás pronunciará una conferencia en torno a La Hispanidad. «El segundo acto tendrá lugar el 28 de noviembre –apostilla Xamena–, y será una misa, posiblemente a celebrar en la parroquia de Son Roca, en recuerdo de los españoles caídos en Irak».