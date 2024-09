Lauren, 4 de 4 l Bodas de oro matrimoniales l Premio para Sara

Hace un mes, más o menos, entrevistamos a Lauren Mackin, empresaria escocesa residente en Mallorca, con un restaurante en Puerto Portals, el Cocos Deli. Por entonces, Lauren nos estuvo contando que desde niña está haciendo deporte, lo cual no nos extrañó pues su padre fue futbolista de primera división en Escocia, y su hermano, Alan Mackin, tenista de élite, que en varias ocasiones se enfrentó en partidos oficiales a Carlos Moyà y Rafa Nadal, entre otras figuras.

También nos contó que desde hace unos meses –ocho– se está preparando, de la mano del trainer y multicampeón en diversas competiciones de culturismo a nivel mundial, Luis Vidal, con el fin de participar en torneos, modalidad fitnes, categoría bikini… En realidad cuatro han sido los campeonatos que ha disputado, con un saldo de cuatro victorias, a saber: Copa Mallorca, celebrada en Andratx, Campeonato del Mundo, celebrado en Estoril (Portugal), Muscle Contest, en Los Ángeles (California) y el último, Spain-Flexman, disputado el pasado fin de semana en Tarragona.

Lauren, con su entrenador, Luis Vidal, muestra feliz su último trofeo conseguido.

En cuanto a lo más inmediato, tiene, como quien dice en puertas, un campeonato internacional a celebrar en octubre, en Alicante, aunque su ilusión es volver a competir en California. Por cierto, es tal su estado de forma y de estética, que el jurado le pidió que procure tener un look más suave, «vamos, que no esté tan definida, lo cual me va a liberar de muchos sacrificios, sobre todo en comida, además de poder rebajar los entrenos a cuatro veces por semana».

Mientras tanto, y después de los entrenamientos que sigue haciendo en Megasport, dedica su tiempo al restaurante, siendo, además, su mejor gancho publicitario, «pues los clientes, viéndome a mi, y sabiendo que como de la comida que hacemos, tiene muy claro que es comida que alimenta pero que no engorda. Es más, muchos clientes piden un Just Amy Lauren, que es el batido de proteínas que tomo ya que me ayuda a estar en forma».

50 años de felicidad

A Xisca Aguiló, profesora, casada con Francisco Sánchez Escudero, le pedimos que nos resuma como han sido los 50 años de matrimonio, efeméride que se cumple este viernes, pero que celebrarán el sábado, 7 de septiembre, en Es Molí des Comte y… Pues helo ahí: «Fue en un septiembre joven, apenas iniciado. El día 6 era mi cumpleaños y hacía apenas unos meses que nos conocíamos, pero decidimos que podíamos compartir la vida con ilusión y esperanza en un futuro común. La iglesia de La Real fue testigo de nuestra promesa de amor, y así fue cómo empezó todo. Con el dinero recaudado gracias a la corbata de Xisco, hecha pedazos, nos fuimos a Italia, y creo que allí nació nuestra pasión por los viajes… Roma, Venecia Capri... Y así, durante casi un mes... Un viaje en el que empezamos a conocernos. Él, ingeniero de Obras Públicas, y yo, profesora de educación especial, trabajamos mucho para llegar a tener un hogar confortable, un futuro para nuestro hijo, Carmelo, que nació para colmarnos de felicidad, y para seguir caminando hacia la tarde de la vida, porque ya lo dice el poeta: No es que seamos viejos, sino que nos llegó la tarde.

Han transcurrido 50 años; sin embargo, Xisca Aguiló y Francisco Sánchez se quieren un poquito más cada día.

Viajar por todo el mundo ha sido nuestra prioridad, y hacerlo siempre juntos, sin ambicionar nada más. Acumulando sensaciones y cogidos de la mano, año tras año, con contraluces a destiempo y alguna tormenta, pero unidos para ahora, cuando el ocaso ya es realidad, seguir paseando por Palma, tomando un té a media tarde, leyendo o escuchando música, disfrutando de otra pasión compartida. No nos podemos quejar… No ha ido del todo mal… Hay ausencias que duelen y presencias que confortan… Y así, y ahora, lo único que deseamos es salud para amanecer juntos un nuevo día, y que al llegar el atardecer, nos encuentre de la mano y sonriendo. Y es que han sido 50 años juntos… Y espero que Dios nos permita vivir unos cuantos más». Quién la sigue...

La cantante y compositora mallorquina Sara Reus ha logrado un reconocimiento especial en la escena musical internacional con el videoclip de su canción Vives en mí, realizado por ella misma y César Solana. Este tema, dedicado a su madre fallecida el 23 de marzo de 2023, ha sido finalista en los Rome Music Video Awards 2024, además de galardonado como Mejor Videoclip de Canción Original en los Prague International Music Video Awards 2024.

Sara describe Vives en mí como una de las canciones más difíciles que ha compuesto, debido a la profunda carga emocional que conlleva. «Este galardón es un tributo a mi madre, y me llena de gratitud. Allá donde esté, es para ella», expresó la artista.

Con dos discos, A mi manera y Por amor al arte, y un EP, Pinceladas, todos autoeditados, Sara Reus reafirma su convicción en el poder transformador de la música. También quiso agradecer a la prensa, «que siempre me brinda su apoyo, y en esta ocasión, a El Chopo, la voz del programa de radio que a diario emite desde El Alpendre. Sara se encuentra preparando su próximo trabajo discográfico, el cual saldrá en unas semanas y que promete seguir con la autenticidad y sensibilidad que la caracterizan.