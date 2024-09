Dos amigos, dos personas muy conocidas de la música mallorquina y una en común el RCD Mallorca. El DJ, empresario y speaker del conjunto bermellón Jaume Colombàs y el rapero y productor musical Isaac León han unido fuerzas para crear Rojo y Negro, un homenaje a ritmo de rock al equipo de sus vidas, pero, sobre todo a la afición mallorquinista, el verdadero alma del club. Colombàs cuenta desde el propio campo de Son Moix como «la idea nació justo después de la final de la Copa del Rey. Empezamos a darle vueltas y al principio yo no me atrevía pero Isaac sí lo tenía más claro». Isaac Big Lion añade que «queríamos que no fuese un reggeaton o la música que es comercial hoy en día.

Queríamos llegar a todo el mundo. Escogimos el rock porque es un estilo que lo entenderá todo el mundo. Sorprendentemente, Jaume lo hace hasta bien en el tema (ríen)». El speaker del club define el tema como «un pequeño homenaje al RCD Mallorca y a su afición. La canción habla de todas las finales que hemos jugado: de Birmingham, de Mestalla, de Elche y la última en Sevilla. Y de jugadores míticos como Samuel Eto’o. De hecho, le mandé la canción a varios jugadores, entre ellos Abdón, y me dijo que le había encantado. Big Lion explica que «el estribillo esta hecho como un cántico para que el público de Son Moix pueda corearlo. De hecho, Jaume pinchó Rojo y Negro en la previa del primer partido de esta temporada contra el Real Madrid y, luego la gente, preguntaba qué canción era». Videoclip Isaac León afirma que nuestra «ilusión sería cantarla en el estadio», pero Colombàs le interrumpe para afirmar que «ojalá cantarla en la fanzone de otra final de Copa y que, gracias a eso, tengamos que hacer una segunda versión».