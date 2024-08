La última vuelta de tuerca a la distopía definitiva. Cuando la visionaria mente de James Cameron (Alien 2 o Avatar) orquestó la primera entrega de la saga Terminator en 1984 nunca imaginó haber avistado los impredecibles cambios que se han producido en las últimas cuatro décadas. Internet, redes sociales, realidad aumentada y la recién llegada Inteligencia Artificial.

Ha sido esta última la que en un giro de guión ha previsto que El Día del Juicio Final de su primera obra maestra se llevará a cabo hoy. Nos referimos al momento en el que el sistema Skynet tomará consciencia y desencadenará el año 1984.

El librero y músico Julio Martínez es el terminatólogo de referencia al que hemos recurrido para acalarar que «Arnold Swartzeneger explica en la maravillosa voz de Constantino Romero que este hecho sucedería el 29 de agosto de 1997 a las 2:14 AM. Desde hace años de vez en cuando se aprovecha esta fecha para hacer este tipo de anuncios. He visto todas las películas y el año 2024 no sale en ningún lugar».

Martínez explica que «el día 4 de agosto Skynet toma conciencia de si misma. Se trata de un sistema militar creado por Cyberdyne Systems en el que una IA activa el apoclipsis nuclear que provoca que todo se vaya a la porra. Vendría a ser un ciberataque global en el que se activan todas las armas nucleares de las potencias militares de esa época lo que provoca un exterminio de casi toda la población mundial. Los pocos supervivientes que quedan nombran este día El Día del Juicio Final».

Tranquilos, de momento todo esto es solo una película. De momento.