Una tarde calurosa camino de su ocaso, nos encontramos con Manolo, también conocido como ‘Fideui’, el hombre que viene emitiendo, al menos desde unos años a esta parte, un programa de radio desde un bar sin importarle el bullicio de la gente pueda haber a su alrededor. Y como le cunde, sigue en ello. Incluso, a veces, desde bares distintos.

Manolo estaba sentado en la terraza de un bar de la calle 31 de Diciembre con los restos de un plato de comida sobre la mesa de mármol, acompañado de una copa de cristal medio llena de vino tinto. También, sobre la mesa, vimos su bolsa y su sombrero. Y es que en según que sitos, y más si están en la calle, cuanto más a la vista tenga uno sus cosas, mejor. Lo decimos por qué cada vez hay más despistados sueltos, prestos a echar mano de lo que sea y luego poner pies en polvorosa, quedándote tú con una cara de tonto que no te deja ni reaccionar. Eso si lo ves. Que generalmente te lo quitan y no lo ves.

Pensando en la tercera edad

Tras invitarnos a que nos sentáramos con él, nos contó que está de vacaciones, pero que se pone en marcha en septiembre, «que es, más o menos, cuando se reorganiza la vida de los ciudadanos. ¿Proyectos? Por supuesto que los tengo. Es más, uno de ellos dentro de unas semanas será realidad. Me refiero a un programa de radio hecho y dirigido con personas de la denominada tercera edad. Personas que nacimos antes que los que hoy son jóvenes, que no tenemos por qué quedar arrinconados, pues tenemos muchas cosas de decir sobre nosotros y también sobre la sociedad en general. Por otra parte, somos personas que, como bien dice el título de este programa, Joves d’ahir, pues así se denominará, que a lo mejor hemos alargado la vida porque no la hemos sabido llenar de contenidos, cosa en la que aún estamos a tiempo», explica Manolo.

¿Subvenciones?

Manolo, generalmente, emite desde el Bar Cristal, lo que no significa que Joves d’ ahir se emita desde él. «Ya veremos dónde continuamos. El programa que hacemos desde el Cristal está dando buenos resultados de audiencia, por lo cual volveremos con él a partir de septiembre. En cuanto a este otro –donde se encuentra en esta entrevista–, puede que también emitamos desde ahí, como puede que sea desde otro lugar». Pues sea lo que sea, será, y le decimos: ¿Os lo subvencionará el Ajuntament, el negociado que tiene que ver con la tercera edad? Manolo le da un sorbo a la copa de vino y contesta: «No sé. No lo he preguntado».

Larga lista de espera

Nos llama Ascen Sala Barquiel, voluntaria y gestora de los asistenciales Llar Ingle, ubicado en General Rieral, y Llar Kurt, en el Polígono de Son Castelló, para decirnos que el próximo 12 de septiembre, en Cine Augusta, se estrenará la película Preasure, y que lo que se recaude en la sesión de las siete de la tarde de ese día se entregará directamente a Tardor. Todo gracias a la dirección de dicho cine, y a la gestión que han hecho los Rotarios, por lo cual les estamos profundamente agradecidos, como también lo estaremos del público que asista a dicha sesión», menciona Ascen.

Y es que los tiempos son difíciles para los centros de acogida en general, y también para los dos Llar, que están a tope de gente, «y encima tenemos una lista de espera de 358 personas. ¿Que qué personas viven en ellos, o esperan para vivir? De un tiempo a esta parte podemos decir que tenemos de todo, personas que llegan voluntariamente para poder entrar o personas que nos derivan desde otros centros. Y entre las personas que llegan o que esperan a poder entrar, hay enfermos, sin trabajo o alcohólicos, aunque estos saben que si logran entrar, en nuestros llars está prohibido el consumo de alcohol y de drogas».

En ambas llars, igual que en Tardor en general, desarrollan una labor muy importante los voluntarios, personas que trabajan sin querer recibir ningún dinero a cambio. Trabajan, simplemente, por solidaridad hacia los que no tienen nada. Como es el caso del japonés de Okinawa, por parte de padre, y argentino por parte de madre, aunque mallorquín por los años que lleva en la Isla. Él es Ricardo, Richi, Eiguchi Alonso, que además de ayudar a Tardor. Es, desde hace más de 20 años, voluntario de Sant Joan de Déu.

Acabamos con una buena noticia. Porque comentar que un negocio, abierto hace un año, continua, es una buena noticia, y más en los tiempos que vivimos. Y esta buena noticia nos la da Saloua, restauradora y galerista. Y es que Muse, la galería que abrió en la calle General Ricardo Ortega, cumple un año, y que a lo largo del mismo ha sido escenario de numerosas y diversas actividades artísticas, «lo cual vamos a celebrar el próximo día 7 de septiembre, a partir de las 19.30 horas», dice muy emocionada.