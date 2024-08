La pop up Little Jarana, que se ubica en las instalaciones del Wine Studio, un espacio reformado que pertenece al restaurante The Wine Side, acogerá los próximos días 23 y 24 de agosto un evento para degustar la mejor calidad de D.O Rioja. Una experiencia única que no solo deleitará el paladar de los asistentes, sino que además el bodeguero Nacho Acevedo explicará todo lo que uno tiene que saber sobre la Denominación de Origen (D.O), además de profundizar en los vinos y las áreas que lo componen. A esto, se juntará los platillos de la cocina del chef Abraham Artigas.

La cata, que se celebrará estos dos días, comenzará a las 19.00 horas. Al principio, habrá un snack de bienvenida de calidad. Los comensales degustarán, durante toda la cata de vinos, platos de primera que llevan nombres peculiares: cecina e higos; paté de Campaña y melón; un plato de rodaballo con chirivías; una degustación de calamar con coliflor, un plato de mollejas y pulpo y, finalmente, un plato de gnocchis y berberechos. Para finalizar la comida, el cocinero ofrecerá una tarta de melocotón con vino. Sobre la cata, cabe destacar que tendrá dos partes. En la primera parte, el bodeguero empezará explicando qué son Rioja DOCa, Rioja comarca y La Rioja. Información que desde Little Jarana creen «muy necesario» para entender los problemas de la D.O y por qué Viñedos de Alava levantan tantas ampollas. Así, llevarán un vino que el propio Nacho Acevedo elaboró con en vendimias, un maceración carbónica tan típico de aquí, para ir calentando. La segunda parte será para profundizar más en los vinos y en cada zona, hablando de las elaboraciones y del productor. En esta parte, los asistentes podrán ir degustando estos platos que hemos mencionado ateriormente de la cocina de Abraham Artigas mientras van degustando los vinos que han propuesto para que esta experiencia sea única. La carta de vinos Por orden de cata, los vinos que se incluyen en esta experiencia gustativa en Little Jarana son los siguientes: Barrio Pastore: de Vinos en Voz Baja, ubicado en Aldeanueva de Ebro; Orsanco, de Gabriel Ameztoy, ubicado en El Ciego; Escondite del Ardacho ‘Abundillano’, de la localidad de Tentenublo Wines, Viñaspre; Garnacha Blanca VA, de Víctor Ausejo, en Alberite; Montes Bellos Blancos, de Carlos Sánchez, de la localidad de Labastida, y Suañé Blanco, de Alonso & Pedrajo, de Villalba de Rioja. El bodeguero Nacho Acebedo, en 2017, siguiendo el consejo de Dani Arias y Juan Mut, decidió quedarse en Palma y comenzar a estudiar sumillería en la UIB y WSET2, iniciando y perfeccionando su inmersión en el mundo del vino casi al mismo tiempo. Luego de trabajar en La Bodeguilla y como vendedor en Macia Batle, fue a Logroño para estudiar Viticultura, cosechar y trabajar en exportación. Durante la pandemia, administró una vinoteca y se asoció con Carlos Sánchez, quien se convertiría en su mentor. En 2022, Nacho Acebedo fundó Corquete, una empresa de distribución de vinos, pero continuó expandiendo su mercado, distribuyendo marcas como Telmo Rodríguez, Vinos en Voz Baja, Tierra, Oxer o Pol Roger, y planificando un proyecto de producción con Carlos Sánchez. El precio de la cata es de 75 euros.